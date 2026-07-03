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(Lien direct) MIASMES (Raw Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Violence, Blasphème et Pourriture prévu pour le 18 septembre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :



1. Déchéance

2. Écorché

3. Nihil

4. Possédé

5. Cendres

6. Vomi

7. Catharsis

8. Agonie

9. Horde

10. Rédemption

11. In The Name Of Tragedy (MOTÖRHEAD cover)



