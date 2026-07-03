Les news du 3 Juillet 2026 News Les news du 3 Juillet 2026 Torpor - Deûle - Illwind » (Lien direct) TORPOR (Black/Heavy, Pologne) a dévoilé le morceau "Ɖungeon Ɖwellers" extrait de son premier longue-durée Ɖungeon Ɖescent à venir le 24 juillet chez Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Entrance

2. Trespassing The Sanctuary

3. Armoured Skeleton

4. Dungeon Dwellers

5. Polybolos

6. Return To The Surface

7. Scythian Chase / Last Of Raids





» (Lien direct) DEÛLE (Post-Black/Post-Punk, Lille) sortira son nouvel album L'Appel du Vide le 9 octobre via Frozen Records / Medication Time Records. Tracklist :



1 - Ophélia

2 - L’appel du vide

3 - Vendeurs de mort

4 - Danse de chiens gris

5 - Du sucre dans le béton

6 - Virée nocturne





» (Lien direct) ILLWIND (Heavy/Doom, Pérou) sort aujourd'hui son premier long-format The Unfolding at the End of Light sur Personal Records. Tracklist :



1. Crimson Skies [10:43]

2. Wanderer [5:29]

3. Portal [4:47]

4. God Of Sleep [8:55]

5. Lucifer's Mule [13:13]

6. I Wanna Be Your Dog [The Stooges cover] [4:25]





VOIR AUSSI Les news du 2 Juillet 2026

Horrifier - Fosse Septique - Coprolith

AJOUTER UN COMMENTAIRE GROUPES DU JOUR