Les news du 3 Juillet 2026
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Les news du 3 Juillet 2026 Torpor - Deûle - Illwind
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|TORPOR (Black/Heavy, Pologne) a dévoilé le morceau "Ɖungeon Ɖwellers" extrait de son premier longue-durée Ɖungeon Ɖescent à venir le 24 juillet chez Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Entrance
2. Trespassing The Sanctuary
3. Armoured Skeleton
4. Dungeon Dwellers
5. Polybolos
6. Return To The Surface
7. Scythian Chase / Last Of Raids
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|DEÛLE (Post-Black/Post-Punk, Lille) sortira son nouvel album L'Appel du Vide le 9 octobre via Frozen Records / Medication Time Records. Tracklist :
1 - Ophélia
2 - L’appel du vide
3 - Vendeurs de mort
4 - Danse de chiens gris
5 - Du sucre dans le béton
6 - Virée nocturne
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|ILLWIND (Heavy/Doom, Pérou) sort aujourd'hui son premier long-format The Unfolding at the End of Light sur Personal Records. Tracklist :
1. Crimson Skies [10:43]
2. Wanderer [5:29]
3. Portal [4:47]
4. God Of Sleep [8:55]
5. Lucifer's Mule [13:13]
6. I Wanna Be Your Dog [The Stooges cover] [4:25]
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