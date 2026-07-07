Les news du 7 Juillet 2026
News
Les news du 7 Juillet 2026 Chat Pile
|»
|CHAT PILE (Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Who Loves The Sun prévu pour le 4 septembre via The Flenser. "PEN I S MALL" est à découvrir ci-dessous :
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Ash
Par AxGxB
Par isotaupe
Par Cujo
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Lestat
Par gulo gulo
Par Keyser
Par isotaupe
Par AxGxB