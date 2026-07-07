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Les news du 7 Juillet 2026

News
Les news du 7 Juillet 2026 Chat Pile
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(Lien direct)
CHAT PILE (Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Who Loves The Sun prévu pour le 4 septembre via The Flenser. "PEN I S MALL" est à découvrir ci-dessous :
Thrasho Jean-Clint
7 Juillet 2026

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