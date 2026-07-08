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Les news du 8 Juillet 2026
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Les news du 8 Juillet 2026 Left To Die - Harlott - Fluisteraars - Krolok - Hanternoz - Filth - Thy Antichrist - Corpse Hunters - Cabinet
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|LEFT TO DIE (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son album intitulé Initium Mortis qui sortira le 17 juillet via Relapse Records. "Legion Of Doom" est à découvrir ci-dessous :
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|HARLOTT (Thrash Metal, Australie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Exsequiis qui sortira le 11 septembre via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Incipiam
2. Void
3. Messiah Simplex
4. Trial By Liar
5. The God That Knows No Name
6. Kleptogenesis
7. A Still More Glorious Dawn Awaits
8. The Joyful Stain
9. Endling
10. Vice Borne
11. Exsequiis
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|FLUISTERAARS (Black Metal, Pays-Bas) sortira son nouvel album intitulé Jacht Der Mysteriën le 11 septembre prochain sur Eisenwald. Le groupe propose de découvrir aujourd'hui le titre "Condities Der Afstraffing" et cela pour une durée de 24h seulement :
01. Grondeloos Donkere Bossen
02. Condities Der Afstraffing
03. Zwarte Zomermaan
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|Intitulé Hričov - Súľov - Lietava, le nouvel album de KROLOK (Black Metal, Slovaquie) sortira le 25 septembre prochain chez Osmose Productions. Un premier extrait devrait être partagé très prochainement.
01. Hričov
02. Pod Skalnou Bránou
03. Súľov
04. Dolu Váhom
05. Lietava
06. Posledný Zárez V Čase
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|HANTERNOZ (Folk/Black, France) sortira son nouveau disque A Hed an Noz, a Noz, a Noz le 7 août chez Antiq. Tracklist :
1. Sur le Chemin des fees [11:40]
2. La Lessive des Trépassés [5:47]
3. Le Diable de Quimper-Corentin [7:50]
4. La Peste à Limoges [10:54]
5. Pe trouz War an Douar [3:34]
6. Jean-du-Feu [8:39]
7. Quand j'ai tué le Roi de la Forêt [8:10]
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|FILTH (Death Metal, Suède) sortira son nouvel opus Death Exhibition le 11 septembre via Me Saco Un Ojo. Tracklist :
1. Intro
2. Split Casket
3. Buried Alive
4. Born A Corpse
5. Mental Butchery
6. ...Inhumed...
7. Sadistic Ways
8. Death Exhibition
9. ...Exhumed...
10. Rotted Life
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|THY ANTICHRIST (Black Metal, Colombie) a sorti un nouveau single intitulé "Scorpio".
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|CORPSE HUNTERS (Death Metal avec des membres de Catacomb, Nox Irae et Apogée, France) a signé sur Adipocere Records pour la sortie fin septembre de son premier long-format Dismemberment Squad. Tracklist :
01. D-34
02. No More Laws
03. Pyre of the Cursed
04. Ordo Novi Orbis Disruptus
05. The Thing in the Glass
06. Infinite Zombicide
07. Carnal Delirium
08. The End of Flesh
09. Stop You Dead
10. With Bones and Ashes
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|Le one-man band CABINET (Death Metal, USA) vient de sortir son nouvel album Deracinated into Soiled Reliquaries sur Bloody Mountain Records. Tracklist :
01. Deracinated into Soiled Reliquaries
02. Boiled in the Bain-Marie
03. Equipoised Bodily Parts (On the Concrete Floor)
04. Precipitating Pneumonoconiosis in the Cremation Cellar
05. Dilapidated Subterranean Autochthonous Septicity of Obfuscation
06. Valetudinarian Pule / Intimate Insanitation Display (Anhedonia Pt. II)
07. Apertured Vault of Decomposed Medical Appliances
08. Anachronistic Ephemeral Residue on the Escalier
09. Sparging Until Eruption (Bloated and Burst)
10. Perpetual Corridors of Pungent Choledocholithiasic Smudge
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