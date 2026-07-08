chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
189 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Nirriti
 Nirriti - Dhrupad Anutpada ... (C)
Par Ash		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Near Death Exper... (C)
Par AxGxB		   
Pustilence
 Pustilence - Beliefs Of Dea... (C)
Par isotaupe		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Cujo		   
Les news du 3 Juillet 2026
 Les news du 3 Juillet 2026 ... (N)
Par Jean-Clint		   
Neglect
 Neglect - End It! (EP) (C)
Par Sosthène		   
Dopethrone
 Dopethrone - Hochelaga (C)
Par gulo gulo		   
Nedgravd
 Nedgravd - Ascension (C)
Par gulo gulo		   
Fake Dust
 Fake Dust - Decrepitizing D... (C)
Par gulo gulo		   
Hellfest 2026 - Tales From The Pit
 Hellfest 2026 - Tales From ... (D)
Par Sosthène		   
Pro-Pain
 Pro-Pain - The Truth Hurts (C)
Par Sosthène		   
Soulburn
 Soulburn - Quantifying Cosm... (C)
Par Lestat		   
Weedeater
 Weedeater - ...and Justice ... (C)
Par gulo gulo		   
Numen
 Numen - Erre (C)
Par Keyser		   
Les news du 26 Juin 2026
 Les news du 26 Juin 2026 - ... (N)
Par isotaupe		   
Fange
 Fange - Purulences (C)
Par AxGxB		   

Les news du 8 Juillet 2026

News
Les news du 8 Juillet 2026 Left To Die - Harlott - Fluisteraars - Krolok - Hanternoz - Filth - Thy Antichrist - Corpse Hunters - Cabinet
»
(Lien direct)
LEFT TO DIE (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son album intitulé Initium Mortis qui sortira le 17 juillet via Relapse Records. "Legion Of Doom" est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
HARLOTT (Thrash Metal, Australie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Exsequiis qui sortira le 11 septembre via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Incipiam
2. Void
3. Messiah Simplex
4. Trial By Liar
5. The God That Knows No Name
6. Kleptogenesis
7. A Still More Glorious Dawn Awaits
8. The Joyful Stain
9. Endling
10. Vice Borne
11. Exsequiis

»
(Lien direct)
FLUISTERAARS (Black Metal, Pays-Bas) sortira son nouvel album intitulé Jacht Der Mysteriën le 11 septembre prochain sur Eisenwald. Le groupe propose de découvrir aujourd'hui le titre "Condities Der Afstraffing" et cela pour une durée de 24h seulement :

01. Grondeloos Donkere Bossen
02. Condities Der Afstraffing
03. Zwarte Zomermaan

»
(Lien direct)
Intitulé Hričov - Súľov - Lietava, le nouvel album de KROLOK (Black Metal, Slovaquie) sortira le 25 septembre prochain chez Osmose Productions. Un premier extrait devrait être partagé très prochainement.

01. Hričov
02. Pod Skalnou Bránou
03. Súľov
04. Dolu Váhom
05. Lietava
06. Posledný Zárez V Čase

»
(Lien direct)
HANTERNOZ (Folk/Black, France) sortira son nouveau disque A Hed an Noz, a Noz, a Noz le 7 août chez Antiq. Tracklist :

1. Sur le Chemin des fees [11:40]
2. La Lessive des Trépassés [5:47]
3. Le Diable de Quimper-Corentin [7:50]
4. La Peste à Limoges [10:54]
5. Pe trouz War an Douar [3:34]
6. Jean-du-Feu [8:39]
7. Quand j'ai tué le Roi de la Forêt [8:10]

»
(Lien direct)
FILTH (Death Metal, Suède) sortira son nouvel opus Death Exhibition le 11 septembre via Me Saco Un Ojo. Tracklist :

1. Intro
2. Split Casket
3. Buried Alive
4. Born A Corpse
5. Mental Butchery
6. ...Inhumed...
7. Sadistic Ways
8. Death Exhibition
9. ...Exhumed...
10. Rotted Life

»
(Lien direct)
THY ANTICHRIST (Black Metal, Colombie) a sorti un nouveau single intitulé "Scorpio".

»
(Lien direct)
CORPSE HUNTERS (Death Metal avec des membres de Catacomb, Nox Irae et Apogée, France) a signé sur Adipocere Records pour la sortie fin septembre de son premier long-format Dismemberment Squad. Tracklist :

01. D-34
02. No More Laws
03. Pyre of the Cursed
04. Ordo Novi Orbis Disruptus
05. The Thing in the Glass
06. Infinite Zombicide
07. Carnal Delirium
08. The End of Flesh
09. Stop You Dead
10. With Bones and Ashes

»
(Lien direct)
Le one-man band CABINET (Death Metal, USA) vient de sortir son nouvel album Deracinated into Soiled Reliquaries sur Bloody Mountain Records. Tracklist :

01. Deracinated into Soiled Reliquaries
02. Boiled in the Bain-Marie
03. Equipoised Bodily Parts (On the Concrete Floor)
04. Precipitating Pneumonoconiosis in the Cremation Cellar
05. Dilapidated Subterranean Autochthonous Septicity of Obfuscation
06. Valetudinarian Pule / Intimate Insanitation Display (Anhedonia Pt. II)
07. Apertured Vault of Decomposed Medical Appliances
08. Anachronistic Ephemeral Residue on the Escalier
09. Sparging Until Eruption (Bloated and Burst)
10. Perpetual Corridors of Pungent Choledocholithiasic Smudge
Thrasho Jean-Clint + AxGxB + Keyser
8 Juillet 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Mourir
 Mourir
Nous, le venin
2026 - Pelagic Records		   

GROUPES DU JOUR
Cabinet
 Cabinet
Death Metal - Etats-Unis		   
Filth
 Filth
Death Metal - 2022 - Suède		   
Fluisteraars
 Fluisteraars
Black Metal - 2009 - Pays-Bas		   
Hanternoz
 Hanternoz
Black metal / Folk - 2006 - France		   
Harlott
 Harlott
Thrash Metal - 2006 - Australie		   
Krolok
 Krolok
Black Metal - 2011 - Slovaquie		   
Left To Die
 Left To Die
2022 - Etats-Unis		   
Mourir
Nous, le venin
Lire la chronique
Rosenkreuz
Enter the Arena!
Lire la chronique
Buzzov•en
Sore
Lire la chronique
Conifère / Vespéral
À Double Tranchant (Split 7")
Lire la chronique
Scordatura
Led Into Oblivion
Lire la chronique
Ad Finem Omnia
Senectus Viae
Lire la chronique
Dopethrone
Demonsmoke
Lire la chronique
Carnivore A.D.
Transmutation (EP)
Lire la chronique
Vice & Rale
Infection fatale (EP)
Lire la chronique
Nirriti
Dhrupad Anutpada (ধ্রুপদ অন...
Lire la chronique
Coprolith
Putrescence
Lire la chronique
Extinct
In Conspiracies We Trust
Lire la chronique
D.R.I.
Dealing With It!
Lire la chronique
Neglect
End It! (EP)
Lire la chronique
Cro-Mags
Near Death Experience
Lire la chronique
Lokabrenna
Acephalic Apocrypha (Démo)
Lire la chronique
Ichors Glaive
Jörmungandr (Démo)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Juillet 2026
Jouer à la Photo mystère
Dopethrone
Hochelaga
Lire la chronique
Tårfödd
Skyfall (EP)
Lire la chronique
Nedgravd
Ascension
Lire la chronique
Thorium
Suburban Rot
Lire la chronique
Hellfest 2026 - Tales From The Pit
Lire le dossier
Krajiny Hmly
Popol vo vetre
Lire la chronique
Endless
Incantation of Darkness
Lire la chronique
Weedeater
...and Justice for Y'all
Lire la chronique
Pro-Pain
The Truth Hurts
Lire la chronique
Monster Magnet
Dopes To Infinity
Lire la chronique
Numen
Erre
Lire la chronique
Verdun
Abyssal Womb
Lire la chronique