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(Lien direct) CORPSE HUNTERS (Death Metal avec des membres de Catacomb, Nox Irae et Apogée, France) a signé sur Adipocere Records pour la sortie fin septembre de son premier long-format Dismemberment Squad. Tracklist :



01. D-34

02. No More Laws

03. Pyre of the Cursed

04. Ordo Novi Orbis Disruptus

05. The Thing in the Glass

06. Infinite Zombicide

07. Carnal Delirium

08. The End of Flesh

09. Stop You Dead

10. With Bones and Ashes



