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Les news du 9 Juillet 2026

News
Les news du 9 Juillet 2026 Miasmes
»
(Lien direct)
MIASMES (Black Metal) sortira son nouvel album le 18 septembre prochain via Les Acteurs De l'Ombre Productions. Celui-ci aura pour titre Violence, Blasphème Et Pourriture. Après "Écorché", en voici un nouvel extrait avec le titre "Déchéance" à découvrir ci-dessous :

01. Déchéance
02. Écorché
03. Nihil
04. Possédé
05. Cendres
06. Vomi
07. Catharsis
08. Agonie
09. Horde
10. Rédemption
11. In The Name Of Tragedy (Motörhead Cover)
Thrasho AxGxB
9 Juillet 2026

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