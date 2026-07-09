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(Lien direct) MIASMES (Black Metal) sortira son nouvel album le 18 septembre prochain via Les Acteurs De l'Ombre Productions. Celui-ci aura pour titre Violence, Blasphème Et Pourriture. Après "Écorché", en voici un nouvel extrait avec le titre "Déchéance" à découvrir ci-dessous :



01. Déchéance

02. Écorché

03. Nihil

04. Possédé

05. Cendres

06. Vomi

07. Catharsis

08. Agonie

09. Horde

10. Rédemption

11. In The Name Of Tragedy (Motörhead Cover)





