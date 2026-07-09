Les news du 9 Juillet 2026
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Les news du 9 Juillet 2026 Miasmes
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|MIASMES (Black Metal) sortira son nouvel album le 18 septembre prochain via Les Acteurs De l'Ombre Productions. Celui-ci aura pour titre Violence, Blasphème Et Pourriture. Après "Écorché", en voici un nouvel extrait avec le titre "Déchéance" à découvrir ci-dessous :
01. Déchéance
02. Écorché
03. Nihil
04. Possédé
05. Cendres
06. Vomi
07. Catharsis
08. Agonie
09. Horde
10. Rédemption
11. In The Name Of Tragedy (Motörhead Cover)
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