Les news du 10 Juillet 2026 News Les news du 10 Juillet 2026 Devourment » (Lien direct) DEVOURMENT (Brutal Slam Death Metal, USA) vient de dévoiler une performance live complète du EP Pious Impiety paru le 11 juin dernier sur Relapse Records :



01. Pious Impiety

02. Mortiferous Dependency

03. Advanced Stage Decomposition





<a href="https://devourment.bandcamp.com/album/pious-impiety-ep">Pious Impiety EP de Devourment</a>

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Brutal Slam Death Metal - 1995 - Etats-Unis