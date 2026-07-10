Les news du 10 Juillet 2026
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Les news du 10 Juillet 2026 Devourment
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|DEVOURMENT (Brutal Slam Death Metal, USA) vient de dévoiler une performance live complète du EP Pious Impiety paru le 11 juin dernier sur Relapse Records :
01. Pious Impiety
02. Mortiferous Dependency
03. Advanced Stage Decomposition
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