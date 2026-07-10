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Les news du 10 Juillet 2026

News
Les news du 10 Juillet 2026 Final Resting Place - Exumer - Subserviency - Initiate - Critical Defiance - Finsterforst - Norcvlt - Between Nothing - Abigail Williams - Midnight Prey - Mindwork - Eternal - TOTALITÄR - Devourment
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FINAL RESTING PLACE (Death Metal / Hardcore, USA) viennt de sortir aujourd'hui son premier album. Intitulé Third World Tribunal et paru sur Mass Casualty Records, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. The Trilobite Exhumation
02. Execution Mandate
03. Disgust With Reality
04. Third World Tribunal
05. Reconstructing Avalon
06. Tripwire Amputee
07. Ancient Carnage
08. Terminal Lucidity

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EXUMER (Thrash Metal Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Death Mask Messiah prévu pour le 28 août via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Death Mask Messiah
2. Blinding Skies
3. Sin Bleeder
4. Eradication
5. Ravishing Waste
6. Allocated Savagery
7. Serpent
8. Fratricide
9. Scorcher
10. Frozen Ground
11. Unchained Angel

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SUBSERVIENCY (Brutal Death Metal, USA) viet de signer sur New Standard Elite Records. Le groupe s'apprête à sortir son premier EP intitulé Observing The Ancestral Twilight. En voici un premier extrait avec le titre "Butchery Of The Witless" à découvrir ci-dessous :

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INITIATE (Hardcore, USA) sortira le 7 août prochain via Blue Grape Music un nouvel EP intitulé With Love // With Rage. En voici un premier extrait avec le clip vidéo de "Numb The Pain" à découvrir ci-dessous :

01. Burn After Reading
02. Delusions
03. Shadowboxing
04. Numb The Pain
05. Future Saving Grace

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CRITICAL DEFIANCE (Thrash Metal, Chili) propose en écoute le morceau "Dead Tongues" tiré de son nouveau disque Rivers of Blood dont la sortie est programmée pour le 25 septembre chez Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Red Omen
2. Innate To Kill
3. The Feeling Destroyer
4. Rivers Of Blood
5. Valparaíso
6. Dead Tongues
7. Ceremony Of The Final Call
8. Glorify War

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FINSTERFORST (Folk/Viking Metal, Allemagne) a posté le titre "Im Wind" issu de son nouvel opus Still à paraître le 31 juillet via AOP Records. Tracklist :

1. Obduktion
2. Herbstwanderung
3. Knie nieder
4. Im Wind
5. Stille Nacht
6. Fels
7. Leere
8. Beyond the North Waves
9. Another Brick in the Wall

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Le one-man band NORCVLT (Atmospheric Black Metal, USA) a dévoilé sur Red Nebula un nouveau single intitulé "Celestial Tearfall" et extrait de son prochain album.

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BETWEEN NOTHING (Melodic Death Metal, Pologne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "No Heaven Here" qui apparaîtra sur son premier longue-durée à venir prochainement.

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ABIGAIL WILLIAMS (Atmospheric Black Metal, USA) est actuellement en studio pour l'enregistrement d'un nouveau disque qui sortira l'année prochaine chez Agonia Records.

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MIDNIGHT PREY (Heavy/Speed/Punk, Allemagne) sortira son nouvel opus Jenseitsritt le 25 septembre via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Grimoire
2. Torn Into Pieces
3. Witch King
4. Kaspar Hauser
5. Unknown Trails
6. Starlit Nebulas
7. Jenseitsritt

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MINDWORK (Progressive Death Metal, République Tchèque) sortira son nouvel album Adrift le 27 août en indépendant. Tracklist :

1. Adrift
2. The Great Deception of Mind
3. Breach the Cosmos
4. A Moment of Clarity
5. The Party's Over
6. Solitary Man
7. The Branches and the Wind and the Rain
8. Mess From Now On
9. Stars

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ETERNAL (Thrash Metal, Grèce) sortira son premier long-format Conspiracy of Warheads le 28 septembre sur Floga Records. Tracklist :

1. My Way Or No Way
2. Man Down (In The Front Row)
3. Beware...
4. Bloodspill
5. Adrenaline Rush
6. Theater of Thrash
7. Conspiracy of Warheads
8. Fake Reality
9. No Escape
10. Madman's Playroom

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TOTALITÄR (Crust / D-Beat, Suède) sortira le 27 août prochain un nouvel album éponyme, le premier en vingt ans. En voici un premier extrait avec le titre "Vad Är Det Ni Vill Ha?" à découvrir ci-dessous :

01. Vad Är Det Ni Vill Ha?
02. Stolta Barbarer
03. Följ Din Diagnos
04. Älskade USA
05. Detta Är Vad Jag Fick
06. Det Är Krig Ni Vill Ha
07. En Dag Hos Terapeuten
08. Himlen – En Öppen Kloak
09. Fängsla Dem Alla

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DEVOURMENT (Brutal Slam Death Metal, USA) vient de dévoiler une performance live complète du EP Pious Impiety paru le 11 juin dernier sur Relapse Records :

01. Pious Impiety
02. Mortiferous Dependency
03. Advanced Stage Decomposition
Thrasho AxGxB + Jean-Clint + Keyser
10 Juillet 2026

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