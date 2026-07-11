Les news du 11 Juillet 2026
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Les news du 11 Juillet 2026 Cartilage
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|CARTILAGE (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Operating Altar le 11 septembre prochain via Everlasting Spew Records. En voici un premier extrait avec le morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. Metal, Bone, And Sinew
02. S.C.D. (Sudden Cardiac Death)
03. The Autopsy: A Surgical Sonata
04. The Sanguine Fiend
05. A Lymphatic Labyrinth Of Roiling Rot
06. Among The Offal
07. Anatomical Incantations
08. The Operating Altar
09. Stitch By Stitch
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