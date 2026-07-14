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Les news du 14 Juillet 2026
Gast - Bloodmother - Carceral - Watcher
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GAST
(Black Metal, Suède) a signé sur Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie le 31 juillet de son nouvel EP
Förbannelser
. Tracklist :
1. Köttet
2. Hyllning Till Slutet
3. Girighetens Näste
4. Mardrömslik
»
(Lien direct)
BLOODMOTHER
(Black Metal, Finlande) sortira son premier longue-durée
Militant Black Magic
le 25 septembre via Time To Kill Records. Tracklist :
1. Bloodmother
2. Liturgical Decay
3. Stella Invictus
4. Traitor’s Tongue
5. Inhumanitarian
6. Iron Hound
7. You Are Nothing
8. Lusting For Demonic Filth
9. Angelic Scourge
»
(Lien direct)
CARCERAL
(Instrumental Death/Thrash/Grind, Brésil) sort demain son premier long-format
Descending Reprisal
en indépendant.
»
(Lien direct)
WATCHER
(Heavy Metal, Suède) sortira son nouvel album
Mistress of Our Time
le 25 septembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Sorceress
2. Utvalda Svärdets Natt
3. Out Of Your Sight
4. Down From Skies Divine
5. Chalice Of Light
6. 2084
7. Cult Of Andromeda
8. Glömskans Sjö
9. Chosen By Fate
10. The Raven
Keyser
14 Juillet 2026
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Les news du 13 Juillet 2026
Mike Browning - Mastodon - Revel In Flesh - Hexorcist - Aborym
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