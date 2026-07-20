Les news du 20 Juillet 2026
News
Les news du 20 Juillet 2026 Altarage
|»
|ALTARAGE (Death Metal expérimental, Espagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Cogwheel qui sortira le 31 Juillet via Sentient Ruin et Doomentia Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Peso Muerto
2. Wielder
3. Future Wreck
4. 1988
5. Not A Proper Burial
6. Ichor
7. Industrial Offering
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sagamore
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Ash
Par AxGxB
Par isotaupe
Par Cujo
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par Sosthène