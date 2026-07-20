chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
305 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Truck Violence
 Truck Violence - The Weathe... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 19 Juillet 2026
 Les news du 19 Juillet 2026... (N)
Par gulo gulo		   
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Sagamore		   
Lycosia
 Lycosia - Lycosia (C)
Par Sosthène		   
Horrifying
 Horrifying - Dreadful Paras... (C)
Par Jean-Clint		   
Nirriti
 Nirriti - Dhrupad Anutpada ... (C)
Par Ash		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Near Death Exper... (C)
Par AxGxB		   
Pustilence
 Pustilence - Beliefs Of Dea... (C)
Par isotaupe		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Cujo		   
Les news du 3 Juillet 2026
 Les news du 3 Juillet 2026 ... (N)
Par Jean-Clint		   
Neglect
 Neglect - End It! (EP) (C)
Par Sosthène		   
Dopethrone
 Dopethrone - Hochelaga (C)
Par gulo gulo		   
Nedgravd
 Nedgravd - Ascension (C)
Par gulo gulo		   
Fake Dust
 Fake Dust - Decrepitizing D... (C)
Par gulo gulo		   
Pro-Pain
 Pro-Pain - The Truth Hurts (C)
Par Sosthène		   

Les news du 20 Juillet 2026

News
Les news du 20 Juillet 2026 Altarage
»
(Lien direct)
ALTARAGE (Death Metal expérimental, Espagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Cogwheel qui sortira le 31 Juillet via Sentient Ruin et Doomentia Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Peso Muerto
2. Wielder
3. Future Wreck
4. 1988
5. Not A Proper Burial
6. Ichor
7. Industrial Offering
Thrasho Jean-Clint
20 Juillet 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Take It In Blood
 Take It In Blood
Exit From Life
2026 - Born Dead Collective / Burning Water / Hellride Records		   
Khôrada
 Khôrada
Salt
2018 - Prophecy Productions		   
Rotten Soil
 Rotten Soil
I Worship Death
2026 - Autoproduction		   

GROUPES DU JOUR
Altarage
 Altarage
Death Metal expérimental - 2015 - Espagne		   
Take It In Blood
Exit From Life
Lire la chronique
Rotten Soil
I Worship Death
Lire la chronique
Khôrada
Salt
Lire la chronique
Soulburn
Feeding on Angels
Lire la chronique
Illdisposed
There's Something Rotten......
Lire la chronique
Saidan
Fangdriller: Scars Beneath ...
Lire la chronique
Scasm
Punished By Disembowelment
Lire la chronique
Eradikated
Wiring Of Violence
Lire la chronique
Strup
Abyssurge
Lire la chronique
Dionysiaque
La Tourbe des rêves
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juillet 2026
Jouer à la Photo mystère
Truck Violence
The Weathervane Is My Body
Lire la chronique
Hecate
Comment Est La Nuit ?
Lire la chronique
Drunemeton
Dweller of Carcosa
Lire la chronique
Cattle Hammer
Dark Thoughts With Lights Out
Lire la chronique
Imprecation
Vomitum Tempestas (EP)
Lire la chronique
Endseeker
Coffin Born (EP)
Lire la chronique
D.R.I.
Crossover
Lire la chronique
Devourment
Pious Impiety (EP)
Lire la chronique
Lycosia
Lycosia
Lire la chronique
Tsar Stangra
Химните на разрушените свет...
Lire la chronique
Perverted Ceremony / Witchcraft
Nighermancie / Black Candle...
Lire la chronique
Sarcasm
Lifeforce Omnibound
Lire la chronique
Aldheorte
The Wild Divine
Lire la chronique
Horrifying
Dreadful Parasomnia
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
Let Pain Be Your Guide
Lire la chronique
Vide
Aux enfants des ruines
Lire la chronique
100 Demons
Embrace The Black Light
Lire la chronique
Abuser
Blood Marks
Lire la chronique
Mourir
Nous, le venin
Lire la chronique