Les news du 20 Juillet 2026 News Les news du 20 Juillet 2026 Master - Cloven Hoof - Altarage » (Lien direct) MASTER (Death/Thrash Metal, Etats-Unis/République Tchèque) sortira en octobre son nouvel album intitulé Among The Seeds Of Death via Hammerheart Records. Plus de détails prochainement...

» (Lien direct) CLOVEN HOOF (Heavy Metal, Royaume-Uni) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Never A Prophet In Your Own Land qui sortira le 26 septembre via High Roller Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Terror From The Skies

2. Conquistador

3. Never A Prophet

4. Gypsy Roller

5. The Bigger They Are

6. Iron Mask

7. Phantom Chaser

8. Flying Dutchman

9. Prodigal Son

10. Seven Sacred Wonders





» (Lien direct) ALTARAGE (Death Metal expérimental, Espagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Cogwheel qui sortira le 31 Juillet via Sentient Ruin et Doomentia Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Peso Muerto

2. Wielder

3. Future Wreck

4. 1988

5. Not A Proper Burial

6. Ichor

7. Industrial Offering





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