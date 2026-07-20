Les news du 20 Juillet 2026
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Les news du 20 Juillet 2026 Master - Cloven Hoof - Altarage
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|MASTER (Death/Thrash Metal, Etats-Unis/République Tchèque) sortira en octobre son nouvel album intitulé Among The Seeds Of Death via Hammerheart Records. Plus de détails prochainement...
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|CLOVEN HOOF (Heavy Metal, Royaume-Uni) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Never A Prophet In Your Own Land qui sortira le 26 septembre via High Roller Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Terror From The Skies
2. Conquistador
3. Never A Prophet
4. Gypsy Roller
5. The Bigger They Are
6. Iron Mask
7. Phantom Chaser
8. Flying Dutchman
9. Prodigal Son
10. Seven Sacred Wonders
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|ALTARAGE (Death Metal expérimental, Espagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Cogwheel qui sortira le 31 Juillet via Sentient Ruin et Doomentia Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Peso Muerto
2. Wielder
3. Future Wreck
4. 1988
5. Not A Proper Burial
6. Ichor
7. Industrial Offering
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