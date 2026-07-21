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(Lien direct) ARGUL (Doom/Stoner, Pérou) sortira son premier long-format Soledad & Orgullo le 21 août sur Personal Records. Les morceaux "Kamog" et Ritual" sont en écoute à cette adresse. Tracklist :



1. Ritual [10:08]

2. Engendro [5:04]

3. Hor Hodin [5:47]

4. Animal Dog [10:15]

5. Kamog [14:20]