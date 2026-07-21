SARCATOR (Blackened Thrash Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Ones We Follow prévu pour le 30 octobre via Reigning Phenix Music. L'ensemble se découvre ici :
1. The Ones We Follow
2. The Underground Streets
3. You Gotta Possess Me
4. In Search Of Oblivion
5. Rotting Chapels
6. Bleeding Ages
7. Volatile Insight
8. Ain't Fit To Live
9. Wasteland Strider
10. Wanderlust
Par Keyser
Par Gregwar1er
Par MaxCavalerheil
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sagamore
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Ash
Par AxGxB
Par isotaupe
Par Cujo
Par Jean-Clint
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Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par gulo gulo