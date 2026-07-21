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Les news du 21 Juillet 2026

News
Les news du 21 Juillet 2026 Sarcator - Argul
»
(Lien direct)
SARCATOR (Blackened Thrash Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Ones We Follow prévu pour le 30 octobre via Reigning Phenix Music. L'ensemble se découvre ici :

1. The Ones We Follow
2. The Underground Streets
3. You Gotta Possess Me
4. In Search Of Oblivion
5. Rotting Chapels
6. Bleeding Ages
7. Volatile Insight
8. Ain't Fit To Live
9. Wasteland Strider
10. Wanderlust

»
(Lien direct)
ARGUL (Doom/Stoner, Pérou) sortira son premier long-format Soledad & Orgullo le 21 août sur Personal Records. Les morceaux "Kamog" et Ritual" sont en écoute à cette adresse. Tracklist :

1. Ritual [10:08]
2. Engendro [5:04]
3. Hor Hodin [5:47]
4. Animal Dog [10:15]
5. Kamog [14:20]
Thrasho Jean-Clint + Keyser
21 Juillet 2026

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