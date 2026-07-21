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(Lien direct) SARCATOR (Blackened Thrash Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Ones We Follow prévu pour le 30 octobre via Reigning Phenix Music. L'ensemble se découvre ici :



1. The Ones We Follow

2. The Underground Streets

3. You Gotta Possess Me

4. In Search Of Oblivion

5. Rotting Chapels

6. Bleeding Ages

7. Volatile Insight

8. Ain't Fit To Live

9. Wasteland Strider

10. Wanderlust



