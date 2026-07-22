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(Lien direct) FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) passera au Grrrnd Zero avec Phoboscosm et Grotesquerie le dimanche 16 août. Cliquez ici pour rejoindre l'event Facebook. Les infos :



GRRRND ZERO, 60 Avenue de Bohlen, Vaulx en Velin 69120

Métro A - La Soie // Tram T3, T7 // Bus : C8, 16, 52, 67

Portes : 19h30

Concerts : 20h30

PAF : +/- 7€

NO CB ! ONLY CASH IS REAL !



Aucun comportement haineux, oppressif, agressif ne sera toléré.

NO SEXISM

NO FASCIST BEHAVIOUR

NO RACISM

NO TRANS-LESBO-HOMOPHOBIA

Flyer : @coleporteur @lamouliche