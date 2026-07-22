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Les news du 22 Juillet 2026
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Les news du 22 Juillet 2026 C.O.F.F.I.N. - Nihilo - The Bleeding - Into Darkness - Fog Wall - Hanternoz - Fossilization
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|C.O.F.F.I.N. (Punk Rock, Australie) sortira son nouvel album intitulé Out In Oslo le 18 septembre sur P(DOOM) Records. En voici un nouvel extrait avec le clip de "Think Bad" à découvrir ci-dessous :
01. Out In Oslo
02. Sleep In It
03. Think Bad
04. A Place To Stay
05. 13 Days
06. Won't Let You Down
07. Loose Ties
08. Fair Enough
09. Gettin' Down
10. See Ya Later
11. Miles Away
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|NIHILO (Death Metal, Suisse) a posté la pochette de son nouvel album Abyss qui sortira le 3 novembre sur Xtreem Music.
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|THE BLEEDING (Death/Thrash, Angleterre) a dévoilé le titre "Bestial Bloodlust" (featuring Adrie Kloosterwaard de Sinister) issu de son nouveau disque Godless Communion prévu le 18 septembre chez Redefining Darkness. Tracklist :
1.Immortal Flesh
2.Altar of the Ram 04:07
3.Bestial Bloodlust 04:16
4.Praise of the Succubi
5.Godless Communion
6.Black Incantation
7.Death Eternal
8.Through the Morphean Gate
9.Sacrificial Onslaught
10. Born in a Casket
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|INTO DARKNESS (Death Metal, Italie) offre son nouvel opus Route to the Other Side en écoute intégrale à cette adresse à l'occasion de sa sortie vendredi via Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Jupiter
2. Saturn
3. Uranus
4. Neptune
5. Halley
6. Kuiper Belt
7. Pluto
8. Route to the Outer Side
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|FOG WALL (Death Metal, USA) sortir son premier long-format Gloomweaver le 4 septembre en autoproduction. Tracklist :
1. Manor of Ensnarement
2. Knife, Sting, Tooth
3. The Accursed
4. Mazarbul (Desolation)
5. Belching Black Vapours
6. Strangling Gloom
7. Fleshpot Ritual
8. Frantic Orb Weaver
9. The Profit of Doom (Medley)*
10. Traverse
*Type O Negative cover
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|HANTERNOZ (Folk/Black, France) a mis en ligne le morceau "La Lessive des Trépassés" extrait de son nouvel album A Hed an Noz, a Noz, a Noz à venir le 7 août sur Antiq. Tracklist :
1. Sur le Chemin des fees [11:40]
2. La Lessive des Trépassés [5:47]
3. Le Diable de Quimper-Corentin [7:50]
4. La Peste à Limoges [10:54]
5. Pe trouz War an Douar [3:34]
6. Jean-du-Feu [8:39]
7. Quand j'ai tué le Roi de la Forêt [8:10]
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|FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) passera au Grrrnd Zero avec Phoboscosm et Grotesquerie le dimanche 16 août. Cliquez ici pour rejoindre l'event Facebook. Les infos :
GRRRND ZERO, 60 Avenue de Bohlen, Vaulx en Velin 69120
Métro A - La Soie // Tram T3, T7 // Bus : C8, 16, 52, 67
Portes : 19h30
Concerts : 20h30
PAF : +/- 7€
NO CB ! ONLY CASH IS REAL !
Aucun comportement haineux, oppressif, agressif ne sera toléré.
NO SEXISM
NO FASCIST BEHAVIOUR
NO RACISM
NO TRANS-LESBO-HOMOPHOBIA
Flyer : @coleporteur @lamouliche
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