chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
618 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Take It In Blood
 Take It In Blood - Exit Fro... (C)
Par Keyser		   
Soulburn
 Soulburn - Feeding on Angels (C)
Par Gregwar1er		   
Saidan
 Saidan - Fangdriller: Scars... (C)
Par MaxCavalerheil		   
Truck Violence
 Truck Violence - The Weathe... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 19 Juillet 2026
 Les news du 19 Juillet 2026... (N)
Par gulo gulo		   
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Sagamore		   
Lycosia
 Lycosia - Lycosia (C)
Par Sosthène		   
Horrifying
 Horrifying - Dreadful Paras... (C)
Par Jean-Clint		   
Nirriti
 Nirriti - Dhrupad Anutpada ... (C)
Par Ash		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Near Death Exper... (C)
Par AxGxB		   
Pustilence
 Pustilence - Beliefs Of Dea... (C)
Par isotaupe		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Cujo		   
Les news du 3 Juillet 2026
 Les news du 3 Juillet 2026 ... (N)
Par Jean-Clint		   
Neglect
 Neglect - End It! (EP) (C)
Par Sosthène		   
Dopethrone
 Dopethrone - Hochelaga (C)
Par gulo gulo		   
Nedgravd
 Nedgravd - Ascension (C)
Par gulo gulo		   
Fake Dust
 Fake Dust - Decrepitizing D... (C)
Par gulo gulo		   

Les news du 22 Juillet 2026

News
Les news du 22 Juillet 2026 C.O.F.F.I.N. - Nihilo - The Bleeding - Into Darkness - Fog Wall - Hanternoz - Fossilization
»
(Lien direct)
C.O.F.F.I.N. (Punk Rock, Australie) sortira son nouvel album intitulé Out In Oslo le 18 septembre sur P(DOOM) Records. En voici un nouvel extrait avec le clip de "Think Bad" à découvrir ci-dessous :

01. Out In Oslo
02. Sleep In It
03. Think Bad
04. A Place To Stay
05. 13 Days
06. Won't Let You Down
07. Loose Ties
08. Fair Enough
09. Gettin' Down
10. See Ya Later
11. Miles Away

»
(Lien direct)
NIHILO (Death Metal, Suisse) a posté la pochette de son nouvel album Abyss qui sortira le 3 novembre sur Xtreem Music.

»
(Lien direct)
THE BLEEDING (Death/Thrash, Angleterre) a dévoilé le titre "Bestial Bloodlust" (featuring Adrie Kloosterwaard de Sinister) issu de son nouveau disque Godless Communion prévu le 18 septembre chez Redefining Darkness. Tracklist :

1.Immortal Flesh
2.Altar of the Ram 04:07
3.Bestial Bloodlust 04:16
4.Praise of the Succubi
5.Godless Communion
6.Black Incantation
7.Death Eternal
8.Through the Morphean Gate
9.Sacrificial Onslaught
10. Born in a Casket

»
(Lien direct)
INTO DARKNESS (Death Metal, Italie) offre son nouvel opus Route to the Other Side en écoute intégrale à cette adresse à l'occasion de sa sortie vendredi via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Jupiter
2. Saturn
3. Uranus
4. Neptune
5. Halley
6. Kuiper Belt
7. Pluto
8. Route to the Outer Side

»
(Lien direct)
FOG WALL (Death Metal, USA) sortir son premier long-format Gloomweaver le 4 septembre en autoproduction. Tracklist :

1. Manor of Ensnarement
2. Knife, Sting, Tooth
3. The Accursed
4. Mazarbul (Desolation)
5. Belching Black Vapours
6. Strangling Gloom
7. Fleshpot Ritual
8. Frantic Orb Weaver
9. The Profit of Doom (Medley)*
10. Traverse

*Type O Negative cover

»
(Lien direct)
HANTERNOZ (Folk/Black, France) a mis en ligne le morceau "La Lessive des Trépassés" extrait de son nouvel album A Hed an Noz, a Noz, a Noz à venir le 7 août sur Antiq. Tracklist :

1. Sur le Chemin des fees [11:40]
2. La Lessive des Trépassés [5:47]
3. Le Diable de Quimper-Corentin [7:50]
4. La Peste à Limoges [10:54]
5. Pe trouz War an Douar [3:34]
6. Jean-du-Feu [8:39]
7. Quand j'ai tué le Roi de la Forêt [8:10]

»
(Lien direct)
FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) passera au Grrrnd Zero avec Phoboscosm et Grotesquerie le dimanche 16 août. Cliquez ici pour rejoindre l'event Facebook. Les infos :

GRRRND ZERO, 60 Avenue de Bohlen, Vaulx en Velin 69120
Métro A - La Soie // Tram T3, T7 // Bus : C8, 16, 52, 67
Portes : 19h30
Concerts : 20h30
PAF : +/- 7€
NO CB ! ONLY CASH IS REAL !

Aucun comportement haineux, oppressif, agressif ne sera toléré.
NO SEXISM
NO FASCIST BEHAVIOUR
NO RACISM
NO TRANS-LESBO-HOMOPHOBIA
Flyer : @coleporteur @lamouliche
Thrasho AxGxB + Keyser
22 Juillet 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
C.O.F.F.I.N.
 C.O.F.F.I.N.
Punk Rock - 2005 - Australie		   
Fossilization
 Fossilization
Death Metal - 2020 - Brésil		   
Hanternoz
 Hanternoz
Black metal / Folk - 2006 - France		   
Nihilo
 Nihilo
2003 - Suisse		   
The Bleeding
 The Bleeding
Thrash Death Metal - 2010 - Royaume-Uni		   
Degenerated
Echoes of Infection
Lire la chronique
Sanctuarium
Into The Mephitic Abyss
Lire la chronique
Take It In Blood
Exit From Life
Lire la chronique
Rotten Soil
I Worship Death
Lire la chronique
Khôrada
Salt
Lire la chronique
Soulburn
Feeding on Angels
Lire la chronique
Illdisposed
There's Something Rotten......
Lire la chronique
Saidan
Fangdriller: Scars Beneath ...
Lire la chronique
Scasm
Punished By Disembowelment
Lire la chronique
Eradikated
Wiring Of Violence
Lire la chronique
Strup
Abyssurge
Lire la chronique
Dionysiaque
La Tourbe des rêves
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juillet 2026
Jouer à la Photo mystère
Truck Violence
The Weathervane Is My Body
Lire la chronique
Hecate
Comment Est La Nuit ?
Lire la chronique
Drunemeton
Dweller of Carcosa
Lire la chronique
Cattle Hammer
Dark Thoughts With Lights Out
Lire la chronique
Imprecation
Vomitum Tempestas (EP)
Lire la chronique
Endseeker
Coffin Born (EP)
Lire la chronique
D.R.I.
Crossover
Lire la chronique
Devourment
Pious Impiety (EP)
Lire la chronique
Lycosia
Lycosia
Lire la chronique
Tsar Stangra
Химните на разрушените свет...
Lire la chronique
Perverted Ceremony / Witchcraft
Nighermancie / Black Candle...
Lire la chronique
Sarcasm
Lifeforce Omnibound
Lire la chronique
Aldheorte
The Wild Divine
Lire la chronique
Horrifying
Dreadful Parasomnia
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
Let Pain Be Your Guide
Lire la chronique
Vide
Aux enfants des ruines
Lire la chronique
100 Demons
Embrace The Black Light
Lire la chronique