Les news du 22 Juillet 2026
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Les news du 22 Juillet 2026 Fossilization
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|FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) passera au Grrrnd Zero avec Phoboscosm et Grotesquerie le dimanche 16 août. Cliquez ici pour rejoindre l'event Facebook. Les infos :
GRRRND ZERO, 60 Avenue de Bohlen, Vaulx en Velin 69120
Métro A - La Soie // Tram T3, T7 // Bus : C8, 16, 52, 67
Portes : 19h30
Concerts : 20h30
PAF : +/- 7€
NO CB ! ONLY CASH IS REAL !
Aucun comportement haineux, oppressif, agressif ne sera toléré.
NO SEXISM
NO FASCIST BEHAVIOUR
NO RACISM
NO TRANS-LESBO-HOMOPHOBIA
Flyer : @coleporteur @lamouliche
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