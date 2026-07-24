Intitulé Not Your Kingdom, le nouvel album de MADBALL (Hardcore) sort ce jour sur Metal Blade Records. Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous :
01. Tethered
02. Flammable
03. Rebelude
04. Rebel Kids
05. Don’t MisStep
06. What Say You
07. Stab Wounds
08. Sunrise
09. Life’s A Mural
10. Family First
11. Clockwork
12. IWI
13. The Ride
14. Chase A Dream
Par Sosthène
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