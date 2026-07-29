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Les news du 29 Juillet 2026

News
Les news du 29 Juillet 2026 Monolord - Russian Circles - Krallice - Primus
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(Lien direct)
MONOLORD (Stoner / Doom, Suède) a récemment partagé le clip de "Iodine", morceau tiré de son nouvel album Neverending paru le 29 mai dernier sur Relapse Records. Celui-ci est à découvrir ci-dessous :

01. Iodine
02. You Bastard
03. Inside A Collider
04. Crystal Bridge
05. Oozing Wound
06. The Masque
07. Invisible
08. It's Neverending

»
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Nine est comme son nom l'indique le neuvième album des Américains de RUSSIAN CIRCLES (Post-Metal / Rock, USA). Après "Empath" en voici un nouvel extrait avec le clip d'"Eluvial" à découvrir ci-dessous :

01. Borehole
02. Empath
03. Eluvial
04. E2
05. Meridian
06. Arletta
07. Seventh Seal

»
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Intitulé Scour Order, le nouvel album de KRALLICE (Black Metal, USA) sortira le 18 septembre prochain sur Profound Lore Records. En voici un premier extrait avec le titre "Living Useless Ritual" à découvrir ci-dessous :

01. Agonal Shining
02. Grievous Corrector
03. Kill The Guardian
04. Unceasing Path
05. Living Useless Ritual
06. Indecipherable Divinities
07. Her Green Arms
08. Scour Order

»
(Lien direct)
Découvrez ci-dessous le dernier clip de PRIMUS (Avant-Garde / Funk Metal, USA) pour le titre "The Ol’ Grizz". Ce titre est tiré du EP A Handful Of Nuggs paru sur Prawn Song Records le 15 mai dernier.

01. The Ol' Grizz
02. Holy Diver
03. Little Lord Fentanyl
04. Duchess (And The Proverbial Mind Spread - Live From The Mann Music Center, Philadelphia, PA)
Thrasho AxGxB
29 Juillet 2026

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Sci-Fi Black Metal progressif / Ambient - 2007 - Etats-Unis		   
Monolord
 Monolord
Stoner / Doom - 2013 - Suède		   
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Avant-Garde / Funk Metal - 1984 - Etats-Unis		   
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