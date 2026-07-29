Nine est comme son nom l'indique le neuvième album des Américains de RUSSIAN CIRCLES (Post-Metal / Rock, USA). Après "Empath" en voici un nouvel extrait avec le clip d'"Eluvial" à découvrir ci-dessous :
01. Borehole
02. Empath
03. Eluvial
04. E2
05. Meridian
06. Arletta
07. Seventh Seal
Intitulé Scour Order, le nouvel album de KRALLICE (Black Metal, USA) sortira le 18 septembre prochain sur Profound Lore Records. En voici un premier extrait avec le titre "Living Useless Ritual" à découvrir ci-dessous :
01. Agonal Shining
02. Grievous Corrector
03. Kill The Guardian
04. Unceasing Path
05. Living Useless Ritual
06. Indecipherable Divinities
07. Her Green Arms
08. Scour Order
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Cujo
Par Keyser
Par MaxCavalerheil
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sagamore
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Ash
Par AxGxB
Par isotaupe
Par Cujo
Par Jean-Clint