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(Lien direct) MONOLORD (Stoner / Doom, Suède) a récemment partagé le clip de "Iodine", morceau tiré de son nouvel album Neverending paru le 29 mai dernier sur Relapse Records. Celui-ci est à découvrir ci-dessous :



01. Iodine

02. You Bastard

03. Inside A Collider

04. Crystal Bridge

05. Oozing Wound

06. The Masque

07. Invisible

08. It's Neverending



