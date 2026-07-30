Les news du 30 Juillet 2026
News
Les news du 30 Juillet 2026 Gangrenated
|»
|GANGRENATED (Death Metal, Estonie) vient de publier le clip vidéo de "Flayed On A Lathe". Ce morceau est tiré du premier EP du groupe intitulé Demise Profanation et paru en avril dernier via Iron Corpse et Iron Fortress Records.
01. Flayed On A Lathe
02. Harvest Of The Larvae-Ridden (The Carrion Genesis)
03. Gangrene Muncher
04. Demise Profanation
05. Zombie Apocalypse (Mortician Cover) + Outro
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Cujo
Par MaxCavalerheil
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sagamore
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Ash
Par AxGxB