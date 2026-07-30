chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
284 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Take It In Blood
 Take It In Blood - Exit Fro... (C)
Par AxGxB		   
Morgal
 Morgal - The Seventh Circle (C)
Par Sosthène		   
Sick Of It All
 Sick Of It All - Scratch Th... (C)
Par Sosthène		   
Red Hot Chili Peppers
 Red Hot Chili Peppers - Mot... (C)
Par Jean-Clint		   
Final Resting Place
 Final Resting Place - Third... (C)
Par Sosthène		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 25 Juillet 2026
 Les news du 25 Juillet 2026... (N)
Par gulo gulo		   
Les news du 24 Juillet 2026
 Les news du 24 Juillet 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Illdisposed
 Illdisposed - There's Somet... (C)
Par Sosthène		   
Soulburn
 Soulburn - Feeding on Angels (C)
Par Cujo		   
Saidan
 Saidan - Fangdriller: Scars... (C)
Par MaxCavalerheil		   
Truck Violence
 Truck Violence - The Weathe... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 19 Juillet 2026
 Les news du 19 Juillet 2026... (N)
Par gulo gulo		   
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Sagamore		   
Lycosia
 Lycosia - Lycosia (C)
Par Sosthène		   
Horrifying
 Horrifying - Dreadful Paras... (C)
Par Jean-Clint		   
Nirriti
 Nirriti - Dhrupad Anutpada ... (C)
Par Ash		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Near Death Exper... (C)
Par AxGxB		   

Les news du 30 Juillet 2026

News
Les news du 30 Juillet 2026 Gangrenated
»
(Lien direct)
GANGRENATED (Death Metal, Estonie) vient de publier le clip vidéo de "Flayed On A Lathe". Ce morceau est tiré du premier EP du groupe intitulé Demise Profanation et paru en avril dernier via Iron Corpse et Iron Fortress Records.

01. Flayed On A Lathe
02. Harvest Of The Larvae-Ridden (The Carrion Genesis)
03. Gangrene Muncher
04. Demise Profanation
05. Zombie Apocalypse (Mortician Cover) + Outro
Thrasho AxGxB
30 Juillet 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Gangrenated
 Gangrenated
Death Metal - 2025 - Estonie		   
Sick Of It All
Scratch The Surface
Lire la chronique
Morgal
The Seventh Circle
Lire la chronique
Gravecrawler
Nidus
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
Mother's Milk
Lire la chronique
Grimveil
Beneath the Veil of Silent ...
Lire la chronique
Sallow Moth
Hydrophilous Brood
Lire la chronique
Relic
Crown Of Flies (EP)
Lire la chronique
Gigan
Quasi-Hallucinogenic Sonic ...
Lire la chronique
Schattenvald
Alle hernach
Lire la chronique
Grit!
So Far So Good
Lire la chronique
Final Resting Place
Third World Tribunal
Lire la chronique
Eternal Evil
Forever Feared
Lire la chronique
Noir Pâle
Major Arcana
Lire la chronique
Murder Squad
Human Genocide / Blackness ...
Lire la chronique
Edoma
Hymns Of The Ice Kingdom
Lire la chronique
Degenerated
Echoes of Infection
Lire la chronique
Sanctuarium
Into The Mephitic Abyss
Lire la chronique
Take It In Blood
Exit From Life
Lire la chronique
Rotten Soil
I Worship Death
Lire la chronique
Khôrada
Salt
Lire la chronique
Soulburn
Feeding on Angels
Lire la chronique
Illdisposed
There's Something Rotten......
Lire la chronique
Saidan
Fangdriller: Scars Beneath ...
Lire la chronique
Scasm
Punished By Disembowelment
Lire la chronique
Eradikated
Wiring Of Violence
Lire la chronique
Strup
Abyssurge
Lire la chronique
Dionysiaque
La Tourbe des rêves
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juillet 2026
Jouer à la Photo mystère
Truck Violence
The Weathervane Is My Body
Lire la chronique
Hecate
Comment Est La Nuit ?
Lire la chronique