Les news du 1 Août 2026
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Les news du 1 Août 2026 Demangled
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|DEMANGLED (Brutal Death avec Russ Crossman ex-Gutrot, ex-Mutilated, ex-Saprogenic, Etats-Unis / Afrique du Sud) vient de signer chez New Standard Elite pour la sortie de son premier EP Anthropic Decomposition prévu pour le mois de septembre. Un extrait intitulé "Worm Laced Orifice" vient d'être dévoilé.
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