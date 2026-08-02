Les news du 2 Août 2026 News Les news du 2 Août 2026 Arronfest Open Air » (Lien direct) ARRONFEST OPEN AIR aura lieu les 28 & 29 août en région parisienne nord.



Line up :



VENDREDI

[H]UMAN PROJECT - Punk Rock Grunge Core

GLUBSILAK - Slamdeath

FAILLÏTE - Grindcore

QUANTUM ABERRATION - Technical Death

CRYPTIC PROCESS - Brutal Death



SAMEDI

BRANKAR - Metal Noise Instrumental

GROBATAR - Grindcore and Brutal Cover

SUNSHINE FRIENDSHIP CLUB - Grind Violence

LEOxGERARD - Shitcore

COLOSCOPY- Slamming Death Metal

SERPILLERE - Grindcore

BOULETTES SAUCE LAP1N - Trve Alcoholic Brainless Metal

BARBARA - Deathgrind

MUERTISSIMA - Death Metal

OGARYA - Technical Death

DIFAMACION - Hardcore Punk

ANTILIFE - DSBM



Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble cet événement privé, vous pouvez lire notre live report de la 4ème édition.



Plus d'infos : darcyphilis sur Instagram, et Darcy Xécèbe sur Facebook.

VOIR AUSSI Les news du 1 Août 2026

Barbarism - Demangled

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2026 - Indépendant Grind Crust Massacre

Le 30 Juin 2026 à Paris, France (Le Zorba)

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