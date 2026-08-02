Les news du 2 Août 2026
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Les news du 2 Août 2026 Arronfest Open Air
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|La 6ème édition de l'ARRONFEST OPEN AIR aura lieu les 28 & 29 août en région parisienne nord.
Line up :
VENDREDI
[H]UMAN PROJECT - Punk Rock Grunge Core
GLUBSILAK - Slamdeath
FAILLÏTE - Grindcore
QUANTUM ABERRATION - Technical Death
CRYPTIC PROCESS - Brutal Death
SAMEDI
BRANKAR - Metal Noise Instrumental
GROBATAR - Grindcore and Brutal Cover
SUNSHINE FRIENDSHIP CLUB - Grind Violence
LEOxGERARD - Shitcore
COLOSCOPY- Slamming Death Metal
SERPILLERE - Grindcore
BOULETTES SAUCE LAP1N - Trve Alcoholic Brainless Metal
BARBARA - Deathgrind
MUERTISSIMA - Death Metal
OGARYA - Technical Death
DIFAMACION - Hardcore Punk
ANTILIFE - DSBM
Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble cet événement privé, vous pouvez lire notre live report de la 4ème édition.
Plus d'infos : darcyphilis sur Instagram, et Darcy Xécèbe sur Facebook.
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