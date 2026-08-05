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NORTHER
(Death mélodique FM, Finlande) vient d'annoncer sa reformation après quinze ans d'arrêt pour notamment une tournée des festivals en 2027 et un passage au Wacken.
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Voici l'affiche complète du
SAMAIN FEST
qui aura lieu les 22-23-24 octobre prochains à La Mézière (35), salle Cassiopée.
https://www.facebook.com/events/944323911539950/
https://www.helloasso.com/associations/sparfell-aoz/evenements/samain-fest-2026
Jean-Clint
+
Niktareum
5 Août 2026
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1 COMMENTAIRE(S)
citer
Jean-Clint
05/08/2026 11:50
Belle affiche en tout cas !
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