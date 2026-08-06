Les news du 6 Août 2026
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Les news du 6 Août 2026 Sleep
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|SLEEP (Stoner Rock / Doom, USA) sortira son nouvel album intitulé Hempispheres le 3 septembre prochain via Third Man Records. En voici un deuxième extrait avec le titre "The Morrisist" à découvrir ci-dessous :
01. Have Spacesuit Will Travel
02. The Morrisist
03. Hempispheres
04. Arrival Of The Industry Ships
05. Whole Wheat Mountain / Well Baked
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