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(Lien direct) THE NIGHT ETERNAL (Heavy Metal, Allemagne) a récemment partagé son dernier clip pour le titre "The Veins Of Time". Ce morceau est tiré de l'album Cold Velvet qui sortira le 21 août prochain sur Metal Blade Records :



01. Where This World Ends (YouTube)

02. Eurydice (Don't Look Back)

03. Caught In A Spell (YouTube)

04. When The Last Candle Dies

05. The Veins Of Time

06. The Watcher Of The Burning Veil

07. Shape Of Sorrow

08. Dance On Crimson Ground



