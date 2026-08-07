DEATHCULT (Trve Norwegian Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Cult Of The Dog prévu pour le 2 octobre via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Dogs Of War
2. Cynocephalus
3. Author Of Caedes
4. Eat Broken Glass
5. Pseudocommando
6. Hyperviolence
7. Imperium Satana
Ci-dessous le dernier single de XENTRIX (Thrash, Royaume-Uni). Il s'agit du titre "Allied With The Enemy" tiré de l'album du même nom qui sortira le 30 octobre prochain sur Listenable Records.
01. Rip Saw
02. Allied with the Enemy
03. Killer Unknown
04. On Burned Remains
05. Nil By Mouth
06. Doomsday Hook
07. The Dark Eternal
08. Where The Madness Lies
09. Snake In Waiting
10. No Bridges Left To Burn
11.We Drink The Same Poison (Bonus Track)
THE NIGHT ETERNAL (Heavy Metal, Allemagne) a récemment partagé son dernier clip pour le titre "The Veins Of Time". Ce morceau est tiré de l'album Cold Velvet qui sortira le 21 août prochain sur Metal Blade Records :
01. Where This World Ends (YouTube)
02. Eurydice (Don't Look Back)
03. Caught In A Spell (YouTube)
04. When The Last Candle Dies
05. The Veins Of Time
06. The Watcher Of The Burning Veil
07. Shape Of Sorrow
08. Dance On Crimson Ground
Découvrez ci-dessous "Perdition's Crossing", nouveau morceau de WAYFARER (Atmosphérique Black / Folk, USA) sur lequel a participé David Eugene Edwards (16 Horsepower, Wovenhand) et à paraître sur le nouvel album des Américains intitulé Riders Of The Setting Sun. Sortie annoncée pour cet automne sur Metal Blade Records :
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