chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
83 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Incubus
 Incubus - Incubus (Démo) (C)
Par Deathrash.		   
Forced Entry
 Forced Entry - Uncertain Fu... (C)
Par Sosthène		   
Quicksand
 Quicksand - Bring On The Ps... (C)
Par AxGxB		   
Hellfest 2026 - Tales From The Pit - Dimanche 21/06/2026
 Hellfest 2026 - Tales From ... (R)
Par AxGxB		   
Excrementory Grindfuckers
 Excrementory Grindfuckers -... (C)
Par isotaupe		   
Gangrenated
 Gangrenated - Demise Profan... (C)
Par AxGxB		   
Mouflon
 Mouflon - Eros & Thanatos (C)
Par Lestat		   
Viande
 Viande - Monument aux morts (C)
Par Sagamore		   
Morgal
 Morgal - The Seventh Circle (C)
Par Sagamore		   
Les news du 5 Août 2026
 Les news du 5 Août 2026 - N... (N)
Par Jean-Clint		   
Kyuss
 Kyuss - Muchas Gracias - Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 4 Août 2026
 Les news du 4 Août 2026 - R... (N)
Par Keyser		   
Haserot
 Haserot - Advent Of Suffering (C)
Par Sosthène		   
Pendrak
 Pendrak - Pendrak (C)
Par Sosthène		   
Kronos
 Kronos - Colossal Titan Strife (C)
Par Lestat		   
Grind Crust Massacre
 Grind Crust Massacre - Pend... (R)
Par Sosthène		   
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Keyser		   
Take It In Blood
 Take It In Blood - Exit Fro... (C)
Par AxGxB		   

Les news du 7 Août 2026

News
Les news du 7 Août 2026 Deathcult - Xentrix - The Night Eternal - Wayfarer - Sorcery
»
(Lien direct)
DEATHCULT (Trve Norwegian Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Cult Of The Dog prévu pour le 2 octobre via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Dogs Of War
2. Cynocephalus
3. Author Of Caedes
4. Eat Broken Glass
5. Pseudocommando
6. Hyperviolence
7. Imperium Satana


»
(Lien direct)
Ci-dessous le dernier single de XENTRIX (Thrash, Royaume-Uni). Il s'agit du titre "Allied With The Enemy" tiré de l'album du même nom qui sortira le 30 octobre prochain sur Listenable Records.

01. Rip Saw
02. Allied with the Enemy
03. Killer Unknown
04. On Burned Remains
05. Nil By Mouth
06. Doomsday Hook
07. The Dark Eternal
08. Where The Madness Lies
09. Snake In Waiting
10. No Bridges Left To Burn
11.We Drink The Same Poison (Bonus Track)

»
(Lien direct)
THE NIGHT ETERNAL (Heavy Metal, Allemagne) a récemment partagé son dernier clip pour le titre "The Veins Of Time". Ce morceau est tiré de l'album Cold Velvet qui sortira le 21 août prochain sur Metal Blade Records :

01. Where This World Ends (YouTube)
02. Eurydice (Don't Look Back)
03. Caught In A Spell (YouTube)
04. When The Last Candle Dies
05. The Veins Of Time
06. The Watcher Of The Burning Veil
07. Shape Of Sorrow
08. Dance On Crimson Ground

»
(Lien direct)
Découvrez ci-dessous "Perdition's Crossing", nouveau morceau de WAYFARER (Atmosphérique Black / Folk, USA) sur lequel a participé David Eugene Edwards (16 Horsepower, Wovenhand) et à paraître sur le nouvel album des Américains intitulé Riders Of The Setting Sun. Sortie annoncée pour cet automne sur Metal Blade Records :

»
(Lien direct)
SORCERY (Death Metal, Suède) sortira son nouvel album intitulé The Immaculate Sin le 13 août prochain sur Xtreem Music. En voici un nouvel extrait avec le titre "Shadowborn" à découvrir ci-dessous :

01. Shadowborn
02. Set The World Ablaze
03. Stand As One Or Fall Divided
04. Terminate
05. Paralyzed
06. Slice It Up
07. The Door To My Black Soul
08. The Exorcist
09. Flood
10. Die in Retribution
Thrasho Jean-Clint + AxGxB
7 Août 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Inferno
 Inferno
The Anthropic Sophisms
(On the Heights of Despair)
2026 - Debemur Morti Productions		   
Nordlys
 Nordlys
Lichterglanz Finsternis
2026 - Solistitium Records		   
Mouflon
 Mouflon
Eros & Thanatos
2026 - Iron Fortress Records		   
Eternal Champion
 Eternal Champion
Friend Of War (EP)
2026 - Sword Worship		   
TodoMal
 TodoMal
7 photo(s)		   
Evoken
 Evoken
7 photo(s)		   

GROUPES DU JOUR
Deathcult
 Deathcult
Trve Norwegian Black Metal - 2006 - Norvège		   
Sorcery
 Sorcery
1986 - Suède		   
The Night Eternal
 The Night Eternal
2018 - Allemagne		   
Wayfarer
 Wayfarer
Black Metal Atmosphérique / Folk - 2011 - Etats-Unis		   
Xentrix
 Xentrix
1988 - Royaume-Uni		   
Haprefleur
Forêt Pluviale (Compil.)
Lire la chronique
Forced Entry
Uncertain Future
Lire la chronique
Horrid Mass
Nauseating Ecstatic Degener...
Lire la chronique
Quicksand
Bring On The Psychics
Lire la chronique
Excrementory Grindfuckers
Jetz is auch egal
Lire la chronique
Gangrenated
Demise Profanation (EP)
Lire la chronique
Mendacium Tour
Evoken + TodoMal
Lire le live report
Mouflon
Eros & Thanatos
Lire la chronique
Eternal Champion
Friend Of War (EP)
Lire la chronique
Nordlys
Lichterglanz Finsternis
Lire la chronique
Inferno
The Anthropic Sophisms (On ...
Lire la chronique
Spectre
A Procession of the Dead
Lire la chronique
Jesuit
Discography (Compil.)
Lire la chronique
Angurvadal
Winds Of Jötunheimr
Lire la chronique
Forsmán
Brenndar Rústir & Fuðrandi ...
Lire la chronique
Revelation
Salvation's Answer
Lire la chronique
Vague à Lame
Par-delà l'horizon
Lire la chronique
Kyuss
Muchas Gracias - The Best O...
Lire la chronique
Haserot
Advent Of Suffering
Lire la chronique
Incubus
Incubus (Démo)
Lire la chronique
Finsterforst
Still
Lire la chronique
Parallel Minds
Cairn
Lire la chronique
Grind Crust Massacre
Pendrak + Ovearth + Skunk
Lire le live report
Kronos
Colossal Titan Strife
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2026
Jouer à la Photo mystère
Warning
Rituals of Shame
Lire la chronique
Rapture In Blood
Gods Of Perversion
Lire la chronique
Astriferous
Atavistic Unraveling
Lire la chronique
One Day In Pain
Devouring The Gods
Lire la chronique
Casket Mush
Evocation of Paranoia
Lire la chronique