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(Lien direct) ARS MORIENDI (Black Metal Progressif, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Ces solitudes qui nous consument qui sortira le 15 septembre via Archaic Sound. L'ensemble se découvre ici :



1. La complainte de la recluse

2. Oblatus sum

3. L'abbé de Monte-à-Regret part.III

4. L'enfant maudit du temple

5. Intrumentale

6. Nous sommes l'infini



<a href="https://archaic-sound.bandcamp.com/album/ces-solitudes-qui-nous-consument">Ces solitudes qui nous consument de ARS MORIENDI</a>