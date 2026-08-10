Les news du 10 Août 2026
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Les news du 10 Août 2026 Ars Moriendi
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|ARS MORIENDI (Black Metal Progressif, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Ces solitudes qui nous consument qui sortira le 15 septembre via Archaic Sound. L'ensemble se découvre ici :
1. La complainte de la recluse
2. Oblatus sum
3. L'abbé de Monte-à-Regret part.III
4. L'enfant maudit du temple
5. Intrumentale
6. Nous sommes l'infini
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