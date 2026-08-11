Les news du 11 Août 2026

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Les news du 11 Août 2026 Hadopelagyal - Bocc - Nunslaughter - Bloodmother - Midnight Prey - Corium - Mørkgrim - Spirit Possession

» (Lien direct) HADOPELAGYAL (Black/Death, Allemagne) sortira un nouvel EP intitulé Zalmathic Necroichorion le 4 septembre chez Amor Fati Productions. Tracklist :



1. Heptaporous Deathchant [3:43]

2. Dakryopneumatic Canticles [6:34]

3. Tombwake Liturgeia [7:52]

4. Dreadveil Ereboklast [4:48]





» (Lien direct) BOCC (Death/Doom, Espagne) propose en écoute le titre "Ànima D'Acer" figurant sur son nouveau disque Demolarium qui sort le 11 septembre via Night Terrors Records. Tracklist :



1. Demolarium

2. Estigma

3. Escorxador

4. 4227

5. Calvari (Dels Condemnats)

6. Ànima D’Acer





» (Lien direct) NUNSLAUGHTER (Death Metal, USA) a posté une vidéo pour le morceau "Listen to the Lies" tiré de son nouvel opus Satanic Chaos Legions paru fin juin sur BLKIIBLK Records.





» (Lien direct) BLOODMOTHER (Black Metal, Finlande) a dévoilé le titre "Inhumanitarian" issu de son premier full-length Militant Black Magic prévu le 25 septembre chez Time to Kill Records. Tracklist :



1. Bloodmother

2. Liturgical Decay

3. Stella Invictus

4. Traitor’s Tongue

5. Inhumanitarian

6. Iron Hound

7. You Are Nothing

8. Lusting For Demonic Filth

9. Angelic Scourge





» (Lien direct) MIDNIGHT PREY (Heavy/Speed/Punk, Allemagne) a mis en ligne le morceau "Witch King" extrait de son nouvel album Jenseitsritt à venir le 25 septembre via Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Grimoire

2. Torn Into Pieces

3. Witch King

4. Kaspar Hauser

5. Unknown Trails

6. Starlit Nebulas

7. Jenseitsritt





» (Lien direct) CORIUM (Crust/Punk Hardcore/Death/Grind avec notamment le batteur de Damnatio Ad Bestias, Rennes) sort son premier longue-durée Anger/Chain/Reaction le 28 août.

» (Lien direct) MØRKGRIM (Black Metal avec notamment Dominator à la batterie, Norvège/Suède) sortira son premier long-format Sǫgur frá Norðfirði le 2 octobre sur Soulseller Records. Tracklist :



1. Ramnen kvæd

2. Blóðsvǫrr

3. Mørkt

4. Nordljós

5. Freyja kvað

6. Garm

7. Vardðlokkur

8. Outro

9. I mørkrets djupa skog (Bonus Track)



<a href="https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/s-gur-fr-nor-fir-i">Sǫgur frá Norðfirði de Mørkgrim</a>

» (Lien direct) Cathedral Speech, nouvel album de SPIRIT POSSESSION (Black Metal, USA). En voici un premier extrait :



01. Cathedral Speech

02. Backward Commandments

03. Hanged Angels As Patternwalls

04. The Sharpening

05. First Levitation (Accursed Entrances…)

06. Second Liturgy (...Impossible Exits…)

07. Trinity Possessor (…In Ten Thousand Hells)





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