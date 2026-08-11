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Hadopelagyal - Bocc - Nunslaughter - Bloodmother - Midnight Prey - Corium - Mørkgrim - Spirit Possession
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HADOPELAGYAL
(Black/Death, Allemagne) sortira un nouvel EP intitulé
Zalmathic Necroichorion
le 4 septembre chez Amor Fati Productions. Tracklist :
1. Heptaporous Deathchant [3:43]
2. Dakryopneumatic Canticles [6:34]
3. Tombwake Liturgeia [7:52]
4. Dreadveil Ereboklast [4:48]
»
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BOCC
(Death/Doom, Espagne) propose en écoute le titre "Ànima D'Acer" figurant sur son nouveau disque
Demolarium
qui sort le 11 septembre via Night Terrors Records. Tracklist :
1. Demolarium
2. Estigma
3. Escorxador
4. 4227
5. Calvari (Dels Condemnats)
6. Ànima D’Acer
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NUNSLAUGHTER
(Death Metal, USA) a posté une vidéo pour le morceau "Listen to the Lies" tiré de son nouvel opus
Satanic Chaos Legions
paru fin juin sur BLKIIBLK Records.
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BLOODMOTHER
(Black Metal, Finlande) a dévoilé le titre "Inhumanitarian" issu de son premier full-length
Militant Black Magic
prévu le 25 septembre chez Time to Kill Records. Tracklist :
1. Bloodmother
2. Liturgical Decay
3. Stella Invictus
4. Traitor’s Tongue
5. Inhumanitarian
6. Iron Hound
7. You Are Nothing
8. Lusting For Demonic Filth
9. Angelic Scourge
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MIDNIGHT PREY
(Heavy/Speed/Punk, Allemagne) a mis en ligne le morceau "Witch King" extrait de son nouvel album
Jenseitsritt
à venir le 25 septembre via Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Grimoire
2. Torn Into Pieces
3. Witch King
4. Kaspar Hauser
5. Unknown Trails
6. Starlit Nebulas
7. Jenseitsritt
»
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CORIUM
(Crust/Punk Hardcore/Death/Grind avec notamment le batteur de Damnatio Ad Bestias, Rennes) sort son premier longue-durée
Anger/Chain/Reaction
le 28 août.
»
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MØRKGRIM
(Black Metal avec notamment Dominator à la batterie, Norvège/Suède) sortira son premier long-format
Sǫgur frá Norðfirði
le 2 octobre sur Soulseller Records. Tracklist :
1. Ramnen kvæd
2. Blóðsvǫrr
3. Mørkt
4. Nordljós
5. Freyja kvað
6. Garm
7. Vardðlokkur
8. Outro
9. I mørkrets djupa skog (Bonus Track)
<a href="https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/s-gur-fr-nor-fir-i">Sǫgur frá Norðfirði de Mørkgrim</a>
»
(Lien direct)
Le 2 octobre prochain sortira sur Profound Lore Records
Cathedral Speech
, nouvel album de
SPIRIT POSSESSION
(Black Metal, USA). En voici un premier extrait :
01. Cathedral Speech
02. Backward Commandments
03. Hanged Angels As Patternwalls
04. The Sharpening
05. First Levitation (Accursed Entrances…)
06. Second Liturgy (...Impossible Exits…)
07. Trinity Possessor (…In Ten Thousand Hells)
Keyser
+
AxGxB
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