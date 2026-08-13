Les news du 13 Août 2026
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Les news du 13 Août 2026 Haunting The Castle
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|La date de la 7ème édition du festival Doom extrême HAUNTING THE CASTLE a été annoncée : ce sera le samedi 27 février 2027, toujours en Belgique.
Lien de l'événement Facebook
Live report de la 6ème édition.
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