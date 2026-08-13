Les news du 13 Août 2026
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Les news du 13 Août 2026 Ophis - Aphonic Threnody - Haunting The Castle
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|OPHIS (Death/Doom, Allemagne) a annoncé la sortie de son 6ème album, intitulé Encased In Deathlike Layers pour le 27 novembre via FDA Records. Tracklist :
1. The Hounds Are Wailing
2. The Astral Tomb
3. Mundus Leprosus
4. Count Your Blessings
5. Sore
6. A Silent Culling
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|Grace My Heart, le nouvel album d'APHONIC THRENODY (Funeral Doom, Royaume-Uni) sorti la semaine dernière, s'écoute dans son intégralité sur Bandcamp. Tracklist :
1. Grace My Heart
2. Blood Of Gods
3. And Solace I Did Not Find
4. Destroy Your Will To Die
5. Hooded Claw
6. Why Did You Go
7. A Promise
8. My Fire Will Live Eternally
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|La date de la 7ème édition du festival Doom extrême HAUNTING THE CASTLE a été annoncée : ce sera le samedi 27 février 2027, toujours en Belgique.
Lien de l'événement Facebook
Live report de la 6ème édition.
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