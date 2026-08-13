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(Lien direct) Grace My Heart, le nouvel album d'APHONIC THRENODY (Funeral Doom, Royaume-Uni) sorti la semaine dernière, s'écoute dans son intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. Grace My Heart

2. Blood Of Gods

3. And Solace I Did Not Find

4. Destroy Your Will To Die

5. Hooded Claw

6. Why Did You Go

7. A Promise

8. My Fire Will Live Eternally



<a href="https://aphonicthrenody.bandcamp.com/album/grace-my-heart">Grace My Heart by Aphonic Threnody</a>