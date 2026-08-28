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(Lien direct) TAUFPATIN (Black Metal, France) propose en écoute le morceau "La Colère de La Taufpatin" extrait de son premier full-length Les Malfaisances de la Taufpatin à venir le 7 octobre via Antiq. Tracklist :



1. L'Attente

2. L'Affront

3. La Colère de La Taufpatin

4. Ma Belle Robe au Placard

5. Ne serais-je plus la Bienvenue

6. Opération Vengeance

7. L'Etrange Invitation - Le Grand Bal

8. Jolis Gateaux Empoisonnés

9. Arrivée des Invitées

10. Une sacrée fête de merde

11. Je reste la plus belle



