Les news du 31 Août 2026
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Les news du 31 Août 2026 Morgue - Fear Factory - Mannveira
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|MORGUE (Black Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Herald The Dawn prévu pour le 16 octobre via Godz Ov War Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Vortex Of Darkness
2. The Abyss I Know
3. Obedient To No Will
4. To The Bitter End
5. Last Supper
6. Cursed Be
7. Herald The Dawn
8. The Deserted Garden Of Eden
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|FEAR FACTORY (Cyber Power Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un premier extrait de son prochain album attendu d'ici la fin de l'année via Nuclear Blast. "Roboticist" se découvre ici :
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|MANNVEIRA (Black Metal, Islande) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Vesöld qui sortira le 16 octobre via Dark Descent Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Lygar Himinsins
2. Þrot
3. Af Bergi Brotin
4. Stormur
5. Aumingi
6. Bölvunin
7. Rottur
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