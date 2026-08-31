Les news du 31 Août 2026 News Les news du 31 Août 2026 Morgue - Fear Factory - Mannveira » (Lien direct) MORGUE (Black Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Herald The Dawn prévu pour le 16 octobre via Godz Ov War Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Vortex Of Darkness

2. The Abyss I Know

3. Obedient To No Will

4. To The Bitter End

5. Last Supper

6. Cursed Be

7. Herald The Dawn

8. The Deserted Garden Of Eden



<a href="https://godzovwarproductions.bandcamp.com/album/herald-the-dawn">Herald the Dawn de MORGUE</a>

» (Lien direct) FEAR FACTORY (Cyber Power Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un premier extrait de son prochain album attendu d'ici la fin de l'année via Nuclear Blast. "Roboticist" se découvre ici :





» (Lien direct) MANNVEIRA (Black Metal, Islande) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Vesöld qui sortira le 16 octobre via Dark Descent Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Lygar Himinsins

2. Þrot

3. Af Bergi Brotin

4. Stormur

5. Aumingi

6. Bölvunin

7. Rottur



<a href="https://darkdescentrecords.bandcamp.com/album/vesold">Vesold de Mannveira</a>

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Trench Warfare

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