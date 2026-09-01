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Les news du 1 Septembre 2026

News
Les news du 1 Septembre 2026 Krolok - Comeback Kid
»
(Lien direct)
KROLOK (Black Metal, Slovaquie) sortira son nouvel album intitulé Hričov - Súľov - Lietava le 26 septembre prochain sur Osmose Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Súľov" à découvrir ci-dessous :

01. Hričov
02. Pod Skalnou Bránou
03. Súľov
04. Dolu Váhom
05. Lietava
06. Posledný Zárez Y Čase

»
(Lien direct)
Intitulé Chosen Hell, le nouvel album de COMEBACK KID (Hardcore, Canada) sortira le 6 novembre sur Nuclear Blast / SharpTone Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :

01. Target On My Back
02. Vindication
03. Shedding Season
04. Lost And Found
05. Underneath The Pressure
06. Chosen Hell
07. Yesterday’s Gone
08. Tunnel Vision
09. Becoming
10. Heartland Elegy
11. Too Late
Thrasho AxGxB
1 Septembre 2026

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