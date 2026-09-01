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(Lien direct) Chosen Hell, le nouvel album de COMEBACK KID (Hardcore, Canada) sortira le 6 novembre sur Nuclear Blast / SharpTone Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :



01. Target On My Back

02. Vindication

03. Shedding Season

04. Lost And Found

05. Underneath The Pressure

06. Chosen Hell

07. Yesterday’s Gone

08. Tunnel Vision

09. Becoming

10. Heartland Elegy

11. Too Late



