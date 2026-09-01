|
Les news du 1 Septembre 2026
News
Les news du 1 Septembre 2026 Sépulcre - Guderrha - Void Moon - Arckanum - Wooden Shadow - Eximperitus - Urzirkel - Paara - Ch'ahom - Stellar Silence - Krolok - Comeback Kid
|»
|Intitulé Cryptic Temple Of Otherworldly Abhorrations, le premier album de SÉPULCRE (Death Metal, France) sortira le 16 octobre prochain sur Invictus Productions. En voici un deuxième extrait avec le titre "Abyssum Drakon" à découvrir ci-dessous :
01. Ominous Path (To The Nightside)
02. Abyssum Drakon
03. Cryptic Temple...
04. ...Of Otherworldly Abhorrations
05. Katabasis
06. Towards The Unknown
07. Darkness Rules Supreme
|
|»
|GUDERRHA (Death Metal, Italie) a signé avec Great Dane Records pour la sortie au printemps 2027 de son premier long-format Caverns of the Undying.
|
|»
|VOID MOON (Doom Metal, Suède) vient de sortir son nouvel EP 3-titres The Runes That Bind sur Obelisk Polaris Productions. Tracklist :
1. Orphans of the Sky
2. The Runes That Bind
3. Constellation
|
|»
|Le one-man band ARCKANUM (Black Metal, Suède) sortira son nouveau disque Beswærilsin le 31 octobre chez Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Mz Fianda Raþi - (Mz Fianda Rathi)
2. Utgarþzeþer - (Utgarthzether)
3. Wilianz Kniwer - (Wilianz Kniwer)
4. Rymz Rand - (Rymz Rand)
5. Gyghra Hirþi - (Gyghra Hirthi)
6. Eldstenz Frø - (Eldstenz Fro)
7. Wiþirskapit - (Withirskapit)
8. Skæpna Ær Krigh - (Skaepna Aer Krigh)
9. Anskoti - (Anskoti)
10. Trulmoþir - (Trulmothir)
11. Twæþursaspa - (Twaethursaspa)
|
|»
|Le one-man band WOODEN SHADOW (Melodic Black/Folk, Finlande) sortira son nouvel opus Silverlake le 19 novembre via Inverse Records. Tracklist :
01. The Dawn
02. Varjopuun Polkka
03. Red Oak
04. Blackened Roses Fall (feat. Jaana Juntunen)
05. Upward
06. Overture Of The Cruelty / Murhe (Acoustic Medley)
07. Shadowdance
08. The Ancient Forest
09. Breath Of Backwinter
10. Muistojen Valssi
|
|»
|EXIMPERITUS (Brutal Death, Biélorussie) a publié une vidéo pour le titre "Chalkionic Wandering Among the Wreckage of the Future" issu de son dernier album Meritoriousness of Equanimity paru en janvier 2026 sur Willowtip Records.
|
|»
|URZIRKEL (Black Metal, Allemagne) sortira son premier EP In Silbernen Sprachen le 9 octobre sur Vendetta Records. Tracklist :
01 Niebo I Ziemia
02 Himmlischer Funke
03 Heiliger Kreis
04 Król Duch
|
|»
|PAARA (Black Metal, Finlande) sortira son nouveau disque Laulut tulen ja jään le 30 octobre chez Dusktone. Tracklist :
CD
1. Tuli
2. Kirveenkantaja
3. Vuorten varjoista
4. Kylmään kylään
5. Kutsuu M.A.N.A.
6. Lapsi päivännäkemätön
7. Pimeyteen
8. Pohjolan
9. Jää
VINYL
1. Tuli
2. Kirveenkantaja
3. Kylmään kylään
4. Kutsuu M.A.N.A.
5. Lapsi päivännäkemätön
6. Pohjolan
|
|»
|CH'AHOM (Black/Death, Allemagne) a mis en ligne le morceau "Priests Of Lik’in" extrait de son nouvel opus Anthropic Rites of Sublimation à venir le 18 septembre via 20 Buck Spin. Tracklist :
1. Cult Of Xaman
2. Reign Of Nohol
3. Priests Of Lik’in
4. Chosen Of Chik’in
5. Insemination
|
|»
|STELLAR SILENCE (Melodic Death/Doom, Finlande) sortira son nouvel album Expeditio le 25 septembre sur Via Nocturna. Tracklist :
01. Metanowe chmury (Methane Clouds)
02. Krio-sen (Cryo-Sleep)
03. Zeta Reticuli (Zeta Reticuli)
04. Ogrody w Orionie (Gardens of Orion)
05. Żagiew (Torch)
06. Rubieże galaktyki (Frontiers of the Galaxy)
07. Kraken (Kraken)
08. Transfer (Transfer)
09. Nocne Niebo (Night Sky)
|
|»
|KROLOK (Black Metal, Slovaquie) sortira son nouvel album intitulé Hričov - Súľov - Lietava le 26 septembre prochain sur Osmose Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Súľov" à découvrir ci-dessous :
01. Hričov
02. Pod Skalnou Bránou
03. Súľov
04. Dolu Váhom
05. Lietava
06. Posledný Zárez Y Čase
|
|»
|Intitulé Chosen Hell, le nouvel album de COMEBACK KID (Hardcore, Canada) sortira le 6 novembre sur Nuclear Blast / SharpTone Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. Target On My Back
02. Vindication
03. Shedding Season
04. Lost And Found
05. Underneath The Pressure
06. Chosen Hell
07. Yesterday’s Gone
08. Tunnel Vision
09. Becoming
10. Heartland Elegy
11. Too Late
|
1 COMMENTAIRE(S)
| citer
|
Très bon ce nouvel extrait de SEPULCRE, l'album s'annonce redoutable !
AJOUTER UN COMMENTAIRE
|
1 COMMENTAIRE(S)
01/09/2026 15:24