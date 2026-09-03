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Les news du 3 Septembre 2026

News
Les news du 3 Septembre 2026 Carnation - Cloven Hoof - Woleira - HateSphere - Hadopelagyal - Carnifex
»
(Lien direct)
CARNATION (Death Metal, Belgique) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Symphony In Flesh qui sortira le 16 octobre via Redefining Darkness. "Labyrinth Of Silence" se découvre ici :

»
(Lien direct)
CLOVEN HOOF (Heavy Metal, Royaume-Uni) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel opus intitulé Never A Prophet In Your Own Land qui sortira le 26 septembre via High Roller Records. "Conquistador" se découvre ici :

»
(Lien direct)
WOLEIRA (Melodic Death/Doom, Pologne) a posté une vidéo pour le morceau-titre de son premier long-format Bagienny stan prévu le 30 septembre chez BRR. Tracklist :

01. Intro
02. Błoto obcych ust
03. Ukryte rany
04. Zatrute umysły
05. Bagienny stan
06. Grudy
07. Otępiałych świat
08. Woliera
09. Outro

»
(Lien direct)
HATESPHERE (Melodic Thrash/Death/Groove, Danemark) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Dogma" extrait de son nouvel album Guillotine à venir le 9 octobre via Scarlet Records. Tracklist :

01. Chapter XII
02. Dogma
03. Guillotine
04. Morbid
05. Cleansing
06. Snake Charmer
07. Mouth Filled With Barbed Wire
08. Bottom Feeder
09. Human Scum
10. Heresy

»
(Lien direct)
HADOPELAGYAL (Black/Death, Allemagne) offre son nouvel EP Zalmathic Necroichorion en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Amor Fati Productions. Tracklist :

1. Heptaporous Deathchant [3:43]
2. Dakryopneumatic Canticles [6:34]
3. Tombwake Liturgeia [7:52]
4. Dreadveil Ereboklast [4:48]

»
(Lien direct)
CARNIFEX (Blackened deathcore, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album intitulé More Than Misery qui sortira le 6 novembre via Sumerian Records. L'ensemble se découvre ici :

1. …And I Held Hands With Death
2. More Than Misery
3. The Process Of Pain (feat. Chaney Crabb)
4. No Gods Only Graves
5. Coffin Crowned King
6. Roses & Rotting Corpses
7. Only The Dead
8. Gothic Serpent
9. Heart Made of Teeth
10. Licking Love From A Knife
Thrasho Jean-Clint + Keyser
3 Septembre 2026

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