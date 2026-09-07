Les news du 7 Septembre 2026
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Les news du 7 Septembre 2026 Arctos - Enterré Vivant - Aodon
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|ARCTOS (Black Metal Mélodique, Canada) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé A Path Apart qui sortira le 6 novembre via Northern Silence Productions. L'ensemble se découvre ici :
1. From Formless Depths…
2. Altar Of Storms
3. Cold Stone And Broken Earth
4. Greybound
5. Crossing The Funeral Plain…
6. A Path Apart
7. The Cloak
8. The Way Of The Forgotten… The Passage III
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|ENTERRÉ VIVANT (Black Metal Atmosphérique) verra son nouvel album Kurogoku sortir le 02 octobre prochain sur le label Transcendance. Un premier titre a été dévoilé, il s'agit de "Gakidô" et cela s'écoute ici :
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|AODON (Post-Black Atmosphérique, France) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Khamsin prévu pour le 27 novembre via Transcending Obscurity. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Les torrents
2. Hurle
3. À ton ombre
4. Sous les sangles
5. Khamsin
6. Ruines sans âge
7. Anthracite
8. Dans l'oubli
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