Les news du 7 Septembre 2026 News Les news du 7 Septembre 2026 Arctos - Enterré Vivant - Aodon » (Lien direct) ARCTOS (Black Metal Mélodique, Canada) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé A Path Apart qui sortira le 6 novembre via Northern Silence Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. From Formless Depths…

2. Altar Of Storms

3. Cold Stone And Broken Earth

4. Greybound

5. Crossing The Funeral Plain…

6. A Path Apart

7. The Cloak

8. The Way Of The Forgotten… The Passage III



<a href="https://arctosofficial.bandcamp.com/album/a-path-apart">A Path Apart de Arctos</a>

» (Lien direct) ENTERRÉ VIVANT (Black Metal Atmosphérique) verra son nouvel album Kurogoku sortir le 02 octobre prochain sur le label Transcendance. Un premier titre a été dévoilé, il s'agit de "Gakidô" et cela s'écoute ici :





» (Lien direct) AODON (Post-Black Atmosphérique, France) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Khamsin prévu pour le 27 novembre via Transcending Obscurity. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Les torrents

2. Hurle

3. À ton ombre

4. Sous les sangles

5. Khamsin

6. Ruines sans âge

7. Anthracite

8. Dans l'oubli









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