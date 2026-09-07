Les news du 7 Septembre 2026
News
Les news du 7 Septembre 2026 Enterré Vivant - Aodon
|»
|ENTERRÉ VIVANT (Black Metal Atmosphérique) verra son nouvel album Kurogoku sortir le 02 octobre prochain sur le label Transcendance. Un premier titre a été dévoilé, il s'agit de "Gakidô" et cela s'écoute ici :
|
|»
|AODON (Post-Black Atmosphérique, France) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Khamsin prévu pour le 27 novembre via Transcending Obscurity. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Les torrents
2. Hurle
3. À ton ombre
4. Sous les sangles
5. Khamsin
6. Ruines sans âge
7. Anthracite
8. Dans l'oubli
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Arnaud*
Par Arnaud*
Par Arnaud*
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par isotaupe
Par Arnaud*
Par gulo gulo
Par xworthlessx
Par Sosthène
Par Deathrash.
Par Keyser
Par gulo gulo
Par coreandcoupdate
Par gulo gulo
Par Delak6788
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Y.S
Par Y.S