Les news du 7 Septembre 2026 News Les news du 7 Septembre 2026 Enterré Vivant - Aodon » (Lien direct) ENTERRÉ VIVANT (Black Metal Atmosphérique) verra son nouvel album Kurogoku sortir le 02 octobre prochain sur le label Transcendance. Un premier titre a été dévoilé, il s'agit de "Gakidô" et cela s'écoute ici :





» (Lien direct) AODON (Post-Black Atmosphérique, France) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Khamsin prévu pour le 27 novembre via Transcending Obscurity. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Les torrents

2. Hurle

3. À ton ombre

4. Sous les sangles

5. Khamsin

6. Ruines sans âge

7. Anthracite

8. Dans l'oubli









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