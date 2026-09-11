»

(Lien direct) SAOR (Black Metal atmosphérique, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Caledonia qui sortira le 6 novembre via Season Of Mist et qui sera composé de cinq titres issus de ses trois premiers albums et retravaillés pour l'occasion. L'ensemble se découvre ici :



1. Aura MMXXVI

2. The Awakening MMXXVI

3. Carved In Stone MMXXVI

4. Hearth MMXXVI

5. Tears Of A Nation MMXXVI



