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Les news du 11 Septembre 2026

News
Les news du 11 Septembre 2026 Insomnium - Firtan - Saor
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(Lien direct)
INSOMNIUM (Death Metal Mélodique, Finlande) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album intitulé Netherworlds qui sortira le 16 octobre via Century Media. "Arch Of The Sky" se découvre ici :

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(Lien direct)
FIRTAN (Pagan/Black Metal, Allemagne) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album Helios prévu pour le 2 octobre via AOP Records. "Kalika's Tongue" s'écoute ci-dessous :

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(Lien direct)
SAOR (Black Metal atmosphérique, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Caledonia qui sortira le 6 novembre via Season Of Mist et qui sera composé de cinq titres issus de ses trois premiers albums et retravaillés pour l'occasion. L'ensemble se découvre ici :

1. Aura MMXXVI
2. The Awakening MMXXVI
3. Carved In Stone MMXXVI
4. Hearth MMXXVI
5. Tears Of A Nation MMXXVI

Thrasho Jean-Clint
11 Septembre 2026

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