Les news du 12 Septembre 2026 News Les news du 12 Septembre 2026 Winterforge - Brainstem - Deûle - Barbarian Prophecies - Methedrine - Die Sünde » (Lien direct) WINTERFORGE (Melodic Blackened Death Metal, Pologne) a posté une "lyric video" pour son nouveau titre "From Hell’s Heart".





» (Lien direct) BRAINSTEM (Brutal Death, Angleterre) vient de sortir son premier EP Diminishing Capacity sur Grave Island Records. Tracklist :



1. Intro

2. Cognitive Rot

3. The Empath

4. Diminishing Capacity

5. Schizophrenic Manifestations

6. Systematic Neural Depletion



<a href="https://brainstemuk.bandcamp.com/album/diminishing-capacity">Diminishing Capacity de Brainstem</a>

» (Lien direct) DEÛLE (Post-Black/Post-Punk, Lille) a dévoilé le morceau-titre de son nouvel opus L'Appel du Vide prévu le 9 octobre chez Frozen Records / Medication Time Records. Tracklist :



1 - Ophélia

2 - L’appel du vide

3 - Vendeurs de mort

4 - Danse de chiens gris

5 - Du sucre dans le béton

6 - Virée nocturne





» (Lien direct) BARBARIAN PROPHECIES (Melodic Death Metal, Espagne) vient de sortir son nouvel album Echoes via Base Record Production. Tracklist :



01 ∅

02 Echoes

03 Néboa

04 Timeless Journey

05 Stars and Stones

06 Prometheus

07 Cando penso que te fuches (When I Think You Are Gone)

08 Das Letzte Wort





» (Lien direct) METHEDRINE (Crossover/Thrash, Italie) a posté une vidéo pour le morceau "Tell Me Lies" extrait de son nouvel EP Death Punk à venir le 10 octobre en indépendant. Tracklist :



01 Time to Wake Up

02 Tell Me Lies

03 Bozambo

04 Riot Squad

05 Dirty Derrick





» (Lien direct) DIE SÜNDE (Post-Black Metal, Italie) sortira son premier long-format Effemeridi le 13 novembre sur Time to Kill Records. Tracklist :



1. Come sogni speranze son promesse

2. Su una rotta d'un mare di perigli

3. Ed egli mostrerà noi il suo volere

4. A cui inermi siamo

5. Contro cui nulla possiamo se non fendere tenebre

6. Con occhi fissi verso orizzonti attesi





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