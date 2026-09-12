DIE SÜNDE (Post-Black Metal, Italie) sortira son premier long-format Effemeridi le 13 novembre sur Time to Kill Records. Tracklist :
1. Come sogni speranze son promesse
2. Su una rotta d'un mare di perigli
3. Ed egli mostrerà noi il suo volere
4. A cui inermi siamo
5. Contro cui nulla possiamo se non fendere tenebre
6. Con occhi fissi verso orizzonti attesi
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