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Les news du 12 Septembre 2026

News
Les news du 12 Septembre 2026 Winterforge - Brainstem - Deûle - Barbarian Prophecies - Methedrine - Die Sünde
»
(Lien direct)
WINTERFORGE (Melodic Blackened Death Metal, Pologne) a posté une "lyric video" pour son nouveau titre "From Hell’s Heart".

»
(Lien direct)
BRAINSTEM (Brutal Death, Angleterre) vient de sortir son premier EP Diminishing Capacity sur Grave Island Records. Tracklist :

1. Intro
2. Cognitive Rot
3. The Empath
4. Diminishing Capacity
5. Schizophrenic Manifestations
6. Systematic Neural Depletion

»
(Lien direct)
DEÛLE (Post-Black/Post-Punk, Lille) a dévoilé le morceau-titre de son nouvel opus L'Appel du Vide prévu le 9 octobre chez Frozen Records / Medication Time Records. Tracklist :

1 - Ophélia
2 - L’appel du vide
3 - Vendeurs de mort
4 - Danse de chiens gris
5 - Du sucre dans le béton
6 - Virée nocturne

»
(Lien direct)
BARBARIAN PROPHECIES (Melodic Death Metal, Espagne) vient de sortir son nouvel album Echoes via Base Record Production. Tracklist :

01 ∅
02 Echoes
03 Néboa
04 Timeless Journey
05 Stars and Stones
06 Prometheus
07 Cando penso que te fuches (When I Think You Are Gone)
08 Das Letzte Wort

»
(Lien direct)
METHEDRINE (Crossover/Thrash, Italie) a posté une vidéo pour le morceau "Tell Me Lies" extrait de son nouvel EP Death Punk à venir le 10 octobre en indépendant. Tracklist :

01 Time to Wake Up
02 Tell Me Lies
03 Bozambo
04 Riot Squad
05 Dirty Derrick

»
(Lien direct)
DIE SÜNDE (Post-Black Metal, Italie) sortira son premier long-format Effemeridi le 13 novembre sur Time to Kill Records. Tracklist :

1. Come sogni speranze son promesse
2. Su una rotta d'un mare di perigli
3. Ed egli mostrerà noi il suo volere
4. A cui inermi siamo
5. Contro cui nulla possiamo se non fendere tenebre
6. Con occhi fissi verso orizzonti attesi
Thrasho Keyser
12 Septembre 2026

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