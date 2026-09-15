»

(Lien direct) NOROTH (Death Metal, USA) et MORTUAL (Death Metal, Costa-Rica) sortiront le 30 octobre prochain via Night Terror Records et Goat Throne Records un split éponyme. En voici deux extraits avec les titres "Tongue Ov Soot And Ash" et "Eclipse Of Dominion" à découvrir ci-dessous :



Noroth

01. Crowned In Pestilence

02. Tongue Ov Soot And Ash

03. Sepulchre Ov Hollowed Eyes



Mortual

04. Eclipse Of Dominion

05. Crown Of Unbeing

06. Sanctified Decay

07. Black Magic (Slayer Cover)





