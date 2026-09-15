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Les news du 15 Septembre 2026
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Les news du 15 Septembre 2026 Noroth - Mortual - Deathawaits - Détresse - Origin'Hell - Bocc - Arctos - Überchriist - Autumnfall - Dissimulator - Abyssic
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|NOROTH (Death Metal, USA) et MORTUAL (Death Metal, Costa-Rica) sortiront le 30 octobre prochain via Night Terror Records et Goat Throne Records un split éponyme. En voici deux extraits avec les titres "Tongue Ov Soot And Ash" et "Eclipse Of Dominion" à découvrir ci-dessous :
Noroth
01. Crowned In Pestilence
02. Tongue Ov Soot And Ash
03. Sepulchre Ov Hollowed Eyes
Mortual
04. Eclipse Of Dominion
05. Crown Of Unbeing
06. Sanctified Decay
07. Black Magic (Slayer Cover)
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|DEATHAWAITS (Death(core) Moderne, France) vient de publier un nouveau single intitulé "French Bulldog Invasion" qui s'écoute ici :
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|DÉTRESSE (Black Metal, Autriche) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Misères qui sortira le 9 octobre via Vendetta Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Vallée de Misères
2. Verrottet
3. Schwefel
4. Les Nuits Jaunes
5. Peine Perdue
6. So Bitter, So Kalt
7. Verloren
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|ORIGIN'HELL (Death / Thrash, France) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Reign Of Infamy prévu pour le 2 octobre via Grave New World. "Object Of Desire" s'écoute ci-dessous :
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|BOCC (Death/Doom, Espagne) a sorti son premier long-format Demolarium chez Night Terrors Records (LP), Hecatombe Records (CD) et Noxious Ruin (K7). Tracklist :
1. Demolarium
2. Estigma
3. Escorxador
4. 4227
5. Calvari (Dels Condemnats)
6. Ànima D’Acer
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|ARCTOS (Melodic Black Metal, Canada) sortira son nouvel opus A Path Apart le 6 novembre via Northern Silence Productions. Tracklist :
01 From Formless Depths...
02 Altar of Storms
03 Cold Stone and Broken Earth
04 Greybound
05 Crossing the Funeral Plain...
06 A Path Apart
07 The Cloak
08 The Way of the Forgotten (The Passage III)
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|ÜBERCHRIIST (Black Metal, USA) sortira son nouvel album Dæmonic Apotheosis le 25 septembre sur Deanwell Global Music. Tracklist :
1. Anti-Phoenix Descent (5:43)
2. Serpent's Shroud (3:14)
3. Vicissitudes Ov Fate (3:40)
4. Tomb Creeper (2:59)
5. Faith In Darkness (3:59)
6. Black Void (4:30)
7. Subterranean Goat Transfiguration (3:25)
8. Everdark Calling (2:38)
9. Awakening Ancient Power (3:16)
10. Psychocosm (4:59)
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|AUTUMNFALL (Melodic Black Metal, Finlande) a dévoilé le titre "Crystal Skies" issu de son nouveau disque The Archaic Sins prévu le 25 septembre chez Ardua Music. Tracklist :
1. Halo In Utopia
2. Lightless Depths
3. Dark Goddess
4. Mists of Eternity
5. Crystal Skies
6. Pulse
7. The Blind Brother
8. The Timeless Kin
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|DISSIMULATOR (Technical Death/Thrash, Québec) a mis en ligne le morceau "Neon Metropolis" extrait de son nouvel opus Artifice Dissolves à venir le 2 octobre via 20 Buck Spin. Tracklist :
1. Apophenic Rage
2. Hungry Ghosts
3. Artifice Dissolves
4. Alloyed
5. Proprioceptor
6. Dusk
7. Neon Metropolis
8. Anodyne
9. Robostrobos
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|ABYSSIC (Symphonic Doom/Death, Norvège) a signé sur Soulseller Records pour la sortie début 2027 de son nouvel album Trollsyn.
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GROUPES DU JOUR
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|Abyssic
Doom philharmonique et atmosphérique - 1997 - Norvège
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|Arctos
Black Metal Mélodique - 2014 - Canada
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|Deathawaits
Death(core) Moderne - 2002 - France
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|Détresse
Black metal - 2023 - Autriche
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|Dissimulator
Death / Thrash Technique - 2021 - Canada
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|Mortual
Death Metal - 2016 - Costa Rica
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|Origin'Hell
Death / Thrash - 2001 - France
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