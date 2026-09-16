Les news du 16 Septembre 2026
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Les news du 16 Septembre 2026 Temple Of Void - Grotesqueries - Usurpator
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|TEMPLE OF VOID (Death/Doom, USA) et OUTER HEAVEN (Death Metal, USA) sortiront un split via Relapse Records le 16 octobre. La version digitale est à l'écoute dès à présent.
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|GROTESQUERIES (Death Metal, USA) publiera le 30 octobre via Caligari Records un EP intitulé Nightmare Delirium. Tracklist :
1. Terrorforming
2. The Crown of Spinning Steel
3. Corporeal Purulence [Déjà en écoute]
4. Gutted (Cannibal Corpse cover)
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|USURPATOR (Black/Doom Metal, Autriche) propose depuis hier son deuxième album Litany of Blood an Steel sur sa page Bandcamp.
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