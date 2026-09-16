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(Lien direct) TEMPLE OF VOID (Death/Doom, USA) et OUTER HEAVEN (Death Metal, USA) sortiront un split via Relapse Records le 16 octobre. La version digitale est à l'écoute dès à présent.



<a href="https://templeofvoid.bandcamp.com/album/split-with-outer-heaven">Split with Outer Heaven by Temple Of Void</a>