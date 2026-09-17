Les news du 17 Septembre 2026
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Les news du 17 Septembre 2026 Amthrÿa - Critical Defiance - Elffor - Hyver - Erroiak
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|AMTHRŸA (Italie/Suisse, Black Metal) sortira son nouvel album Onnen le 11 octobre chez Ad Noctem Records. Tracklist :
01 Chinmoku no Jinja
02 Jusō
03 Shudan Bōrei
04 Crawling Grudge
05 Shin'en
06 Void’s Undertow
07 Lay of Ruin
08 Onnen
09 Onnen no Ōkotoba
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|CRITICAL DEFIANCE (Thrash Metal, Chili) a mis en ligne le morceau "Kill Off" extrait du split Bloodsurge prévu le 23 octobre via Dying Victims Productions. Tracklist :
1. DET - Suspiria
2. DET - Necromancer
3. DET - Mutation
4. DET - Death Night (live)
5. Critical Defiance - Kill Off
6. Critical Defiance - No Born
7. Critical Defiance - Will Of Steel
8. Critical Defiance - Say No More
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|ELFFOR (Epic/Atmospheric Black Metal/Ambient/Dungeon Synth, Espagne), HYVER (Symphonic Black Metal/Dungeon Synth, France) et ERROIAK (Black Metal, France) sortiront un split commun intitulé Roi des Forêts - Basoen Jauna le 11 novembre sur Antiq. Tracklist :
1. Elffor - Urkhal
2. Hyver - Culte Ancestral
3. Hyver - Le Premier Dieu
4. Hyver - Cannelle
5. Hyver - Le Trône des Bois
6. Erroiak - Basoen Jauna
7. Erroiak - Harpeko Oihua
8. Erroiak - Azken Ehiza
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