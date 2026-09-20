chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
269 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Church of Insects
 Church of Insects - The Nes... (C)
Par Sosthène		   
Archgoat
 Archgoat - Nightbringer, Li... (C)
Par Jean-Clint		   
Harlott
 Harlott - Exsequiis (C)
Par Sosthène		   
Xavier Boscher
 Xavier Boscher - Shapeshifter (C)
Par Sosthène		   
Sněť
 Sněť - V Bažinách Vědomí (C)
Par Jean-Clint		   
Atomic Aggressor
 Atomic Aggressor - The Occu... (C)
Par Keyser		   
Oathbreaker
 Oathbreaker - Rheia (C)
Par Bras Cassé		   
Deftones
 Deftones - Gore (C)
Par Bras Cassé		   
Astral Alchemy
 Astral Alchemy - Weaving Ch... (C)
Par Lestat		   
The Dillinger Escape Plan
 The Dillinger Escape Plan -... (C)
Par AxGxB		   
Revelation
 Revelation - For The Sake O... (C)
Par Ikea		   
Gorge
 Gorge - Deeds Of Horror (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile
 Chat Pile - Who Loves the Sun (C)
Par AxGxB		   
Corium
 Corium - Anger / Chain / Re... (C)
Par isotaupe		   
Les news du 8 Septembre 2026
 Les news du 8 Septembre 202... (N)
Par Dantefever		   
Les news du 7 Septembre 2026
 Les news du 7 Septembre 202... (N)
Par Sakrifiss		   
Revelation
 Revelation - ...Yet So Far (C)
Par Arnaud*		   
Neon Nightmare
 Neon Nightmare - Faded Dream (C)
Par Arnaud*		   
Warning
 Warning - Rituals of Shame (C)
Par Arnaud*		   
Cultus Sanguine
 Cultus Sanguine - Shadows' ... (C)
Par Jean-Clint		   
Arronfest Open Air VI
 Arronfest Open Air VI - Ant... (R)
Par Jean-Clint		   

Les news du 20 Septembre 2026

News
Les news du 20 Septembre 2026 Urisk - Complexant - Beaten to Death - Hyver - Aggression - Bonjour Tristesse - Saccage - Celestial Scourge - Fate Unburied - Bitume Prod
»
(Lien direct)
URISK (Atmospheric Black Metal, Allemagne) propose une "lyric video" pour le titre "The Hauled and the Waif" figurant sur son nouvel album Call à paraître le 2 octobre chez Vendetta Records. Tracklist :

1. Ro-Ràdh: Air Chall 's Gruama
2. Uprooting
3. Jaws of Dawn
4. The Hauled and the Waif
5. Night Call: To You Who Lie Buried Face to the Ground
6. A' Choille Ghruamach
7. Fògrach // Spirit Flight

»
(Lien direct)
COMPLEXANT (Blackened Deathcore, Australie) a publié une vidéo pour le morceau "Cyclops" tiré de son premier long-format Apex sorti en juillet via Bleeding Art Collective.

»
(Lien direct)
BEATEN TO DEATH (Progressive/Avant-garde Grindcore, Norvège) a dévoilé le titre "Fuck The Moon" issu de son nouveau disque Vntrve prévu le 23 octobre sur Mas-Kina Recordings. Tracklist :

01. Slosspit
02. Fear of Being Included
03. Electrocuted by the Sky
04. Fangad i en Battle Vest
05. The Tolerator
06. Scroll On, Homeboy
07. Sunburnt Satanist
08. Fuck the Moon
09. (Du er verken Jesus aller Buddah) Du er Umgod
10. My Dying Little Pony
11. Memento Sugo
12. Satan Spawn, The K-Pop Demon
13. Vntrve

»
(Lien direct)
HYVER (Symphonic Black Metal/Dungeon Synth, France) sortira son nouvel opus La Fête de la Forêt Enchantée le 8 octobre chez Antiq. Tracklist :

1. L'Invitation
2. Un Chemin Mystérieux
3. Dans la Clairière
4. A la Lune Levée
5. La Danse de la Forêt Enchantée
6. Le Toast des Crapauds
7. Le Ver de Trop
8. Arrivée de l'Ambulance

»
(Lien direct)
AGGRESSION (Thrash Metal, Canada) va rééditer son premier véritable album Forgotten Skeleton le 26 novembre via Xtreem Music pour ses quarante ans. Celui-ci n'est jamais sorti en 1986 comme il aurait dû l'être, simplement réédité en 2004 et 2005 sous le nom d'Aggression A.D. et avec un artwork différent. Certains des morceaux avaient été réenregistrés pour The Full Treatment (1987).

»
(Lien direct)
Le one-man band BONJOUR TRISTESSE (Post-Black Metal, Allemagne) sortira son nouvel album Disaster Triumphant le 20 novembre sur AOP Records. Tracklist :

1. The Heights of Despair [11:02]
2. At the Mountains of Silence [11:45]
3. Tomb of Hope [10:22]
4. Lingering in the Twilight of Shadows [1:55]
5. Disaster Triumphant [12:20]

»
(Lien direct)
SACCAGE (Black/Thrash/Death/Crust, Québec) sortira son nouveau disque Chronophage le 20 novembre chez Caligari Records. Tracklist :

1. Rustre
2. Terreur diurne
3. Villes poubelles
4. Anaphylaxie
5. Crame ta porcherie
6. Béton armé
7. Extrême-onction
8. Cadence cadavre
9. Chronophage

»
(Lien direct)
CELESTIAL SCOURGE (Technical Brutal Death Metal, Norvège) sortira son nouvel opus Exomia le 20 novembre via Time To Kill Records. Tracklist :

1. Welcoming the Wretched
2. Foreseen Systematic Malfunctions
3. The Merciless Conflagration
4. Enshrined in Putrefying Flesh
5. Nebulous Malediction
6. Spherical Aberrations (feat. Devin Swank of Sanguisugabogg)
7. Colossal Maleficent Solar Winds
8. Exomia I
9. Exomia II (The Evacuation)

»
(Lien direct)
FATE UNBURIED (Groove/Death, Italie) a mis en ligne le morceau "Expect Nothing" extrait de son nouvel album Neraspeme à venir le 16 octobre sur Time To Kill Records. Tracklist :

01. Hope.
02. Expecting Nothing
03. Drain
04. Not Allowed
05. The Descent
06. Deep Rest
07. Seed, Feed, Keep
08. Seeking Perfect Harmony
09. Garden
10. A Pragmatic Way Out
11. Nowhere, After All
12. The Gift

»
(Lien direct)
Pour célébrer ses dix années d'existence, le label français BITUME PROD réunit vingt-et-un groupes autour de Bitume Profond, une compilation anniversaire disponible dès maintenant en double CD digisleeve et sur toutes les plateformes de streaming. Les artistes revisitent chacun un morceau issu du catalogue de Bitume, offrant une nouvelle lecture de titres qui ont marqué l'histoire du label au cours de ces dix dernières années. Tracklist :

01 – The Räaouf's Impressive Orchestra – Lueur Descendante
[Original – Confort | Album – Champ]

02 – Poste 942 – I Was Born To Destroy
[Original – Witness | Album – 24H Live]

03 – Spoon Hammer – Lost In A Fairytale
[Original – Misty Route | Album – Without A Trace]

04 – Confort – Quargo
[Original – Casademoni | Album – 64]

05 – Abstrakt Lake – Big Namba's Dance
[Original – The Räaouf's Impressive Orchestra | Album – Melodies From Film(s)]

06 – Diego Annuitti – Gamin
[Original – Nippercreep | Album – Abandon]

07 – Sermon – Dying Age
[Original – Faded Remembrance | Album – Dying Age]

08 – Thy Apokalypse – Ghost Whispering
[Original – The Shadow's Gone Out | Album – John Doe / Final Alarm]

09 – Cruenta Venganza – Destructor
[Original – Scriptura | Album – Deep Stoned]

10 – Zerothson – Compass
[Original – Misty Route | Album – Without A Trace]

11 – Dead Storm Rising – Faguebine
[Original – Nippercreep | Album – Test]

12 – Nick Hollow – May Fly (l’éphémère)
[Original – The Räaouf's Impressive Orchestra | Album – Melodies From Film(s)]

13 – Bruno Karnel – She Walks Down The Rainbow
[Original – Diego Annuitti | Album – Love Is Our Way]

14 – Secular Upheaval – Don't Set Me Free, I'm So Afraid
[Original – Witness | Album – 24H Live]

15 – Godes Yrre – Gnostic Dissensus
[Original – Sermon | Album – Till Birth Do Us Part]

16 – Ektör – Blade
[Original – Casademoni | Album – 64]

17 – Guillaume Tiger – Leaving Diaspar
[Original – Bruno Karnel | Album – Villa Solitude]

18 – Pilotinthepicture – Réflexion Capitale
[Original – Confort | Album – Champ]

19 – Metal Charm – Oculto
[Original – Grandiosa Muerte | Album – Egregor]

20 – Faded Remembrance – Surging In The Air
[Original – Age Otori | Album – Age Otori]

21 – Casademoni – Milieu Idéal
[Original – Confort | Album – Champ]
Thrasho Keyser
20 Septembre 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
HKSPK
 HKSPK
Heimkehr (EP)
2026 - Indépendant		   

GROUPES DU JOUR
Complexant
 Complexant
2017 - Australie		   
Hyver
 Hyver
Black Metal - France		   
HKSPK
Heimkehr (EP)
Lire la chronique
Church of Insects
The Nest of the Grotesque (EP)
Lire la chronique
Phenocryst
Explosions (EP)
Lire la chronique
Azgarath
Possessed By The Moon
Lire la chronique
Archgoat
Nightbringer, Lightbringer
Lire la chronique
Harlott
Exsequiis
Lire la chronique
Sněť
V Bažinách Vědomí
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2026
Jouer à la Photo mystère
Xavier Boscher
Shapeshifter
Lire la chronique
Elder
Through Zero
Lire la chronique
Kült 45
Mauvaises influences
Lire la chronique
Phantom Corporation / Catbreath
Commando / Die By The Claw ...
Lire la chronique
Atomic Aggressor
The Occult Forces
Lire la chronique
Crashdeath
Loverbone
Lire la chronique
Filth
Time To Rot
Lire la chronique
Profane Burial
Desolate Echoes Of Turmoil
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
We Are Always Alone
Lire la chronique
Entretien avec CAGE FIGHT
Lire le podcast
Deftones
Gore
Lire la chronique
Helgafell
Chronicles
Lire la chronique
The Dillinger Escape Plan
The Dillinger Escape Plan (EP)
Lire la chronique
Cvinger
Rites Ov Flesh
Lire la chronique
Astral Alchemy
Weaving Chilling Magical Dr...
Lire la chronique
Gorge
Deeds Of Horror
Lire la chronique
Hecate Enthroned
The Corpse Of A Titan, A La...
Lire la chronique
Entretien avec DEATH DECLINE
Lire le podcast
Nekrodawn
Covenant Of Carnage
Lire la chronique
Revelation
For The Sake Of No One
Lire la chronique
Arronfest Open Air VI
Antilife + Barbara + Boulet...
Lire le live report
Cultus Sanguine
Shadows' Blood
Lire la chronique