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Les news du 20 Septembre 2026
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Les news du 20 Septembre 2026 Urisk - Complexant - Beaten to Death - Hyver - Aggression - Bonjour Tristesse - Saccage - Celestial Scourge - Fate Unburied - Bitume Prod
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|URISK (Atmospheric Black Metal, Allemagne) propose une "lyric video" pour le titre "The Hauled and the Waif" figurant sur son nouvel album Call à paraître le 2 octobre chez Vendetta Records. Tracklist :
1. Ro-Ràdh: Air Chall 's Gruama
2. Uprooting
3. Jaws of Dawn
4. The Hauled and the Waif
5. Night Call: To You Who Lie Buried Face to the Ground
6. A' Choille Ghruamach
7. Fògrach // Spirit Flight
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|COMPLEXANT (Blackened Deathcore, Australie) a publié une vidéo pour le morceau "Cyclops" tiré de son premier long-format Apex sorti en juillet via Bleeding Art Collective.
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|BEATEN TO DEATH (Progressive/Avant-garde Grindcore, Norvège) a dévoilé le titre "Fuck The Moon" issu de son nouveau disque Vntrve prévu le 23 octobre sur Mas-Kina Recordings. Tracklist :
01. Slosspit
02. Fear of Being Included
03. Electrocuted by the Sky
04. Fangad i en Battle Vest
05. The Tolerator
06. Scroll On, Homeboy
07. Sunburnt Satanist
08. Fuck the Moon
09. (Du er verken Jesus aller Buddah) Du er Umgod
10. My Dying Little Pony
11. Memento Sugo
12. Satan Spawn, The K-Pop Demon
13. Vntrve
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|HYVER (Symphonic Black Metal/Dungeon Synth, France) sortira son nouvel opus La Fête de la Forêt Enchantée le 8 octobre chez Antiq. Tracklist :
1. L'Invitation
2. Un Chemin Mystérieux
3. Dans la Clairière
4. A la Lune Levée
5. La Danse de la Forêt Enchantée
6. Le Toast des Crapauds
7. Le Ver de Trop
8. Arrivée de l'Ambulance
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|AGGRESSION (Thrash Metal, Canada) va rééditer son premier véritable album Forgotten Skeleton le 26 novembre via Xtreem Music pour ses quarante ans. Celui-ci n'est jamais sorti en 1986 comme il aurait dû l'être, simplement réédité en 2004 et 2005 sous le nom d'Aggression A.D. et avec un artwork différent. Certains des morceaux avaient été réenregistrés pour The Full Treatment (1987).
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|Le one-man band BONJOUR TRISTESSE (Post-Black Metal, Allemagne) sortira son nouvel album Disaster Triumphant le 20 novembre sur AOP Records. Tracklist :
1. The Heights of Despair [11:02]
2. At the Mountains of Silence [11:45]
3. Tomb of Hope [10:22]
4. Lingering in the Twilight of Shadows [1:55]
5. Disaster Triumphant [12:20]
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|SACCAGE (Black/Thrash/Death/Crust, Québec) sortira son nouveau disque Chronophage le 20 novembre chez Caligari Records. Tracklist :
1. Rustre
2. Terreur diurne
3. Villes poubelles
4. Anaphylaxie
5. Crame ta porcherie
6. Béton armé
7. Extrême-onction
8. Cadence cadavre
9. Chronophage
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|CELESTIAL SCOURGE (Technical Brutal Death Metal, Norvège) sortira son nouvel opus Exomia le 20 novembre via Time To Kill Records. Tracklist :
1. Welcoming the Wretched
2. Foreseen Systematic Malfunctions
3. The Merciless Conflagration
4. Enshrined in Putrefying Flesh
5. Nebulous Malediction
6. Spherical Aberrations (feat. Devin Swank of Sanguisugabogg)
7. Colossal Maleficent Solar Winds
8. Exomia I
9. Exomia II (The Evacuation)
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|FATE UNBURIED (Groove/Death, Italie) a mis en ligne le morceau "Expect Nothing" extrait de son nouvel album Neraspeme à venir le 16 octobre sur Time To Kill Records. Tracklist :
01. Hope.
02. Expecting Nothing
03. Drain
04. Not Allowed
05. The Descent
06. Deep Rest
07. Seed, Feed, Keep
08. Seeking Perfect Harmony
09. Garden
10. A Pragmatic Way Out
11. Nowhere, After All
12. The Gift
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|Pour célébrer ses dix années d'existence, le label français BITUME PROD réunit vingt-et-un groupes autour de Bitume Profond, une compilation anniversaire disponible dès maintenant en double CD digisleeve et sur toutes les plateformes de streaming. Les artistes revisitent chacun un morceau issu du catalogue de Bitume, offrant une nouvelle lecture de titres qui ont marqué l'histoire du label au cours de ces dix dernières années. Tracklist :
01 – The Räaouf's Impressive Orchestra – Lueur Descendante
[Original – Confort | Album – Champ]
02 – Poste 942 – I Was Born To Destroy
[Original – Witness | Album – 24H Live]
03 – Spoon Hammer – Lost In A Fairytale
[Original – Misty Route | Album – Without A Trace]
04 – Confort – Quargo
[Original – Casademoni | Album – 64]
05 – Abstrakt Lake – Big Namba's Dance
[Original – The Räaouf's Impressive Orchestra | Album – Melodies From Film(s)]
06 – Diego Annuitti – Gamin
[Original – Nippercreep | Album – Abandon]
07 – Sermon – Dying Age
[Original – Faded Remembrance | Album – Dying Age]
08 – Thy Apokalypse – Ghost Whispering
[Original – The Shadow's Gone Out | Album – John Doe / Final Alarm]
09 – Cruenta Venganza – Destructor
[Original – Scriptura | Album – Deep Stoned]
10 – Zerothson – Compass
[Original – Misty Route | Album – Without A Trace]
11 – Dead Storm Rising – Faguebine
[Original – Nippercreep | Album – Test]
12 – Nick Hollow – May Fly (l’éphémère)
[Original – The Räaouf's Impressive Orchestra | Album – Melodies From Film(s)]
13 – Bruno Karnel – She Walks Down The Rainbow
[Original – Diego Annuitti | Album – Love Is Our Way]
14 – Secular Upheaval – Don't Set Me Free, I'm So Afraid
[Original – Witness | Album – 24H Live]
15 – Godes Yrre – Gnostic Dissensus
[Original – Sermon | Album – Till Birth Do Us Part]
16 – Ektör – Blade
[Original – Casademoni | Album – 64]
17 – Guillaume Tiger – Leaving Diaspar
[Original – Bruno Karnel | Album – Villa Solitude]
18 – Pilotinthepicture – Réflexion Capitale
[Original – Confort | Album – Champ]
19 – Metal Charm – Oculto
[Original – Grandiosa Muerte | Album – Egregor]
20 – Faded Remembrance – Surging In The Air
[Original – Age Otori | Album – Age Otori]
21 – Casademoni – Milieu Idéal
[Original – Confort | Album – Champ]
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