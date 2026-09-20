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(Lien direct) BITUME PROD réunit vingt-et-un groupes autour de Bitume Profond, une compilation anniversaire disponible dès maintenant en double CD digisleeve et sur toutes les plateformes de streaming. Les artistes revisitent chacun un morceau issu du catalogue de Bitume, offrant une nouvelle lecture de titres qui ont marqué l'histoire du label au cours de ces dix dernières années. Tracklist :



01 – The Räaouf's Impressive Orchestra – Lueur Descendante

[Original – Confort | Album – Champ]



02 – Poste 942 – I Was Born To Destroy

[Original – Witness | Album – 24H Live]



03 – Spoon Hammer – Lost In A Fairytale

[Original – Misty Route | Album – Without A Trace]



04 – Confort – Quargo

[Original – Casademoni | Album – 64]



05 – Abstrakt Lake – Big Namba's Dance

[Original – The Räaouf's Impressive Orchestra | Album – Melodies From Film(s)]



06 – Diego Annuitti – Gamin

[Original – Nippercreep | Album – Abandon]



07 – Sermon – Dying Age

[Original – Faded Remembrance | Album – Dying Age]



08 – Thy Apokalypse – Ghost Whispering

[Original – The Shadow's Gone Out | Album – John Doe / Final Alarm]



09 – Cruenta Venganza – Destructor

[Original – Scriptura | Album – Deep Stoned]



10 – Zerothson – Compass

[Original – Misty Route | Album – Without A Trace]



11 – Dead Storm Rising – Faguebine

[Original – Nippercreep | Album – Test]



12 – Nick Hollow – May Fly (l’éphémère)

[Original – The Räaouf's Impressive Orchestra | Album – Melodies From Film(s)]



13 – Bruno Karnel – She Walks Down The Rainbow

[Original – Diego Annuitti | Album – Love Is Our Way]



14 – Secular Upheaval – Don't Set Me Free, I'm So Afraid

[Original – Witness | Album – 24H Live]



15 – Godes Yrre – Gnostic Dissensus

[Original – Sermon | Album – Till Birth Do Us Part]



16 – Ektör – Blade

[Original – Casademoni | Album – 64]



17 – Guillaume Tiger – Leaving Diaspar

[Original – Bruno Karnel | Album – Villa Solitude]



18 – Pilotinthepicture – Réflexion Capitale

[Original – Confort | Album – Champ]



19 – Metal Charm – Oculto

[Original – Grandiosa Muerte | Album – Egregor]



20 – Faded Remembrance – Surging In The Air

[Original – Age Otori | Album – Age Otori]



21 – Casademoni – Milieu Idéal

[Original – Confort | Album – Champ]



<a href="https://bitumeprods.bandcamp.com/album/bitume-profond">Bitume Profond de Bitume</a>