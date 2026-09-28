Les news du 28 Septembre 2026
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Les news du 28 Septembre 2026 Bleedskin - Deathwards - Carnation
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|BLEEDSKIN (Brutal Death Metal, Belgique) vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Quiet Compulsion" qui s'écoute ici :
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|DEATHWARDS (Death / Thrash, Chili) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son album Realms Of Sin qui sortira le 30 octobre via Sepulchral Voice Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Sting Of Guilt (Limbo)
2. Supplicium (Lust)
3. From Bread To Stone (Gluttony)
4. Gold In The Abyss (Greed)
5. Sullen Blood (Wrath)
6. Unbound From Divine Omnipotence (Heresy)
7. The Sore Weight Of Repentance (Violence)
8. Worms Of Malebolge (Fraud)
9. The Innermost Chasm (Treachery)
10. Lawless Fire (Lucifer)
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|CARNATION (Death Metal, Belgique) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Blackmouth" extrait de son nouvel album Symphony In Flesh à venir le 16 octobre en indépendant. Tracklist :
1. Blackmouth
2. Flesh Eating Frenzy
3. Symphony in Flesh
4. Kingdom of Dreams
5. Labyrinth of Silence
6. Towards Death
7. Twisted Visions
8. Boundless Pathways
9. Legacy of the Forefathers
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Bleedskin, c'est aussi une belle baffe en concert !
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28/09/2026 10:40