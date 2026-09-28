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Les news du 28 Septembre 2026

News
Les news du 28 Septembre 2026 Bleedskin - Deathwards - Carnation
»
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BLEEDSKIN (Brutal Death Metal, Belgique) vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Quiet Compulsion" qui s'écoute ici :

»
(Lien direct)
DEATHWARDS (Death / Thrash, Chili) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son album Realms Of Sin qui sortira le 30 octobre via Sepulchral Voice Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Sting Of Guilt (Limbo)
2. Supplicium (Lust)
3. From Bread To Stone (Gluttony)
4. Gold In The Abyss (Greed)
5. Sullen Blood (Wrath)
6. Unbound From Divine Omnipotence (Heresy)
7. The Sore Weight Of Repentance (Violence)
8. Worms Of Malebolge (Fraud)
9. The Innermost Chasm (Treachery)
10. Lawless Fire (Lucifer)




»
(Lien direct)
CARNATION (Death Metal, Belgique) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Blackmouth" extrait de son nouvel album Symphony In Flesh à venir le 16 octobre en indépendant. Tracklist :

1. Blackmouth
2. Flesh Eating Frenzy
3. Symphony in Flesh
4. Kingdom of Dreams
5. Labyrinth of Silence
6. Towards Death
7. Twisted Visions
8. Boundless Pathways
9. Legacy of the Forefathers
Thrasho Jean-Clint + Keyser
28 Septembre 2026

1 COMMENTAIRE(S)

Lestat citer
Lestat
28/09/2026 10:40
Bleedskin, c'est aussi une belle baffe en concert !

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