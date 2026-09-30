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Les news du 30 Septembre 2026

News
Les news du 30 Septembre 2026 Dissimulator - Worm Altar - i Helvete - Azzaya - Energumen - Disfear - Hekatoxen - Armory - Urarv - Blasphemaniac - Catharia - Embertears - Serpent
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C'est vendredi sur 20 Buck Spin que sort Artifice Dissolves, nouvel album des Canadiens de DISSIMULATOR (Thrash, Canada). Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. Apophenic Rage
02. Hungry Ghosts
03. Artifice Dissolves
04. Alloyed
05. Proprioceptor
06. Dusk
07. Neon Metropolis
08. Anodyne
09. Robostrobos

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WORM ALTAR (Death/Doom, USA) propose en écoute le titre "Virescent Fire" figurant sur son premier full-length Pillars of Eternal Dusk à paraître le 16 octobre sur Dawnbreed Records, Gurgling Gore et Contemn Light. Tracklist :

01. Under the Shadow of Night...
02. Splaying the Offal
03. Watchers of the Gate
04. Virescent Fire
05. The Blind One
06. Dusk Eternal

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I HELVETE (Melodic Black/Death, Finlande) a posté le morceau "Hiljaisuuteen" tiré de son nouveau dique Halla qui sort le 6 novembre en indépendant. Tracklist :

1. Nälkätalvi
2. Halla
3. Ikuinen yö
4. Kaukana kaukaisuudessa
5. Hiljaisuuteen
6. Päätösmatka

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AZZAYA (Black Metal, Portugal) vient de sortir en autoproduction un double-single intitulé Ira / Glory Upon Thee.

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ENERGUMEN (Black/Death, Suisse) sortira son premier longue-durée Dissolution Impulse le 27 novembre chez Osmose Productions, douze ans après son unique démo. Tracklist :

1. Exothermic Doctrine [4:50]
2. Entangled Meiosis [4:36]
3. Incoherent Sanity Defiled [5:40]
4. Revealed in Pestilence [5:43]
5. Disruption Within Inseminated Immutability [9:49]
6. Writhing Earth [5:02]
7. Deignition [5:43]

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Intitulé The Last Nail, le nouvel album de DISFEAR (Crust, Suède) sortira le 20 novembre prochain sur Relapse Records. Il s'agit des derniers enregistrements de Tomas Lindberg (chant) et de Marcus Andersson (batterie) décédés respectivement l'année dernière et il y a quelques jours seulement. En voici un premier extrait avec le titre "Early Graves" à découvrir ci-dessous :

01. A Circle Of Disease
02. Early Graves
03. Open To The Night Within
04. Oblivion Bound
05. The Revenant
06. Shackled To Our Vice
07. Cyanide
08. The Last Nail In The Last Coffin On Earth

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HEKATOXEN (Death Metal, Finlande) offre son premier long-format Obsidian Majesty en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie vendredi via Nuclear Winter Records. Tracklist :

01 - Lost Souls Epitome
02 - I Am Them
03 - Spawns Of Darkness
04 - Haunting Ceremony
05 - Domus Vilomaxus
06 - Grave Reveries
07 - At Hellsrivers Pathway
08 - Vanguard The Dark

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ARMORY (Speed Metal, Suède) a dévoilé le titre "Pillars of Fire" issu de son nouvel opus Echoes of the Astrolith prévu le 23 octobre sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Return Of The True Godz
2. Interceptor Squadron
3. Cosmic Dreams
4. Frequencies Of Terror
5. Omens
6. Sanity Disposed
7. The Final Invention
8. Spaceworkz
9. Astrolith (Rising)
10. Pillars Of Fire

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URARV (Avant-garde Black Metal, Norvège) a mis en ligne le morceau "Operation Genocide" extrait de son nouvel album Nychta Psychis à venir le 16 octobre chez Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Dødheimsgard [6:48]
2. Nychta Psychis [7:00]
3. When Consciousness Identifies With Matter It Is Lost [7:18]
4. Operation Genocide [4:30]
5. Youniverse [7:04]

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BLASPHEMANIAC (Black/Thrash, Brésil) sortira son nouveau disque Ataque Diabólico a Sacralidade Brasileira le 25 novembre via Adirondack Black Mass. Tracklist :

1. Intro/Pai dos Tolos/Filhos do homem de barzo
2. Rito Obscuro de Necrolatria e Defuntaria
3. Ode a Dissoluta Blasfemia Infernal
4. Cavando com a Cruz um poço de Sangue no Anus do Nazareno bastardo
5. Esquartejando os Malditos Mártires das Missões
6. Intro - Júbilo de Maria, a Puta Sagrada
7. O Profano Deflorar da Perversa Santa Imaculada
8. Hail Satanás
9 Odioso Manifesto Anti o Monumentalismo Sacro abraâmico
10. Severo Culto aos Tiranos do Passado

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CATHARIA (Melodic Black Metal, USA) sortira son nouvel opus Portrait of Antiquity courant novembre en indépendant. Un single, "Winter Solstice", précèdera le 2 octobre.

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Le one-man band EMBERTEARS (Sludge/Progressive/Stoner, Hongrie) sortira son nouvel album Songs for the Rain God Pt. 2 le 20 novembre sur Bitume Prods. Tracklist :

01 In The Eye Of The Hurricane
02 Bittersnake
03 Song For The Rain God
04 Feathered Snake
05 Legion At The Gates
06 Soldiers Of Fortune
07 Fall Of The Empire
08 Seeing A New World
09 Flashing Eyes

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SERPENT (Death Metal, Suède) sortira son premier album intitulé The Pit And The Pendulum le 13 novembre prochain sur Hammerheart Records. En voici un nouvel extrait avec le clip vidéo de "Lightbringer" à découvrir ci-dessous :

01. Introitus Ad Inferos
02. Serpent Rising
03. Necromancer
04. The Pit And The Pendulum
05. Der Hexenjäger
06. Lightbringer
07. Season Of The Witch
08. Salem 1692
09. Magna Mortalitas
Thrasho AxGxB + Keyser
30 Septembre 2026

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