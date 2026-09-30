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(Lien direct) The Last Nail, le nouvel album de DISFEAR (Crust, Suède) sortira le 20 novembre prochain sur Relapse Records. Il s'agit des derniers enregistrements de Tomas Lindberg (chant) et de Marcus Andersson (batterie) décédés respectivement l'année dernière et il y a quelques jours seulement. En voici un premier extrait avec le titre "Early Graves" à découvrir ci-dessous :



01. A Circle Of Disease

02. Early Graves

03. Open To The Night Within

04. Oblivion Bound

05. The Revenant

06. Shackled To Our Vice

07. Cyanide

08. The Last Nail In The Last Coffin On Earth



<a href="https://disfear.bandcamp.com/album/the-last-nail">The Last Nail de Disfear</a>