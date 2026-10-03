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(Lien direct) DEVOUR (Slam/Brutal Death Metal, Paris) a annoncé la sortie de son prochain album Ravenous pour le 4 janvier 2027. Ce sera via Amputated Vein Records. Tracklist :



01 - The Awakening

02 - The Scourge Of Ignorance

03 - Devoured By An Ageless Greed

04 - Tormented By The Unnamed

05 - The Decay Of Sanity

06 - Abysmal Gluttony

07 - Abominable Depravity Within

08 - Oniric Salvation