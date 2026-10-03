Les news du 3 Octobre 2026
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Les news du 3 Octobre 2026 Tannenbart - Vér - Devour
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|Intitulé Vrijbuiters, Bunzingjagers En Stropersvolk, le premier album de TANNENBART (Black Metal / Folk, Pays-Bas) est sorti hier sur New Era Productions. Il est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Met Straffe Schreden
02. Blazer Van Kemperberg
03. Droefgeestig Geblaat
04. Blauwzwarte Bosrand In Zuivere Vrieskou
05. Ruraal Metaal
06. Armzalige Strooptocht
07. De Zwarte Boer
08. Wilde Dakhaasjager
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|VÉR (Death Metal, Hongrie) sortira son premier album intitulé A Féreg Pusztulása le 3 décembre prochain via Me Saco Un Ojo Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Paranoia" à découvrir ci-dessous :
01. A Féreg
02. Anyaméh
03. Élőholt
04. A Gép
05. Paranoia
06. Elvermelés
07. A Féreg Pusztulása
08. Szörnyek
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|DEVOUR (Slam/Brutal Death Metal, Paris) a annoncé la sortie de son prochain album Ravenous pour le 4 janvier 2027. Ce sera via Amputated Vein Records. Tracklist :
01 - The Awakening
02 - The Scourge Of Ignorance
03 - Devoured By An Ageless Greed
04 - Tormented By The Unnamed
05 - The Decay Of Sanity
06 - Abysmal Gluttony
07 - Abominable Depravity Within
08 - Oniric Salvation
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