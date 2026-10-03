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Les news du 3 Octobre 2026

News
Les news du 3 Octobre 2026 Tannenbart - Vér - Devour
»
(Lien direct)
Intitulé Vrijbuiters, Bunzingjagers En Stropersvolk, le premier album de TANNENBART (Black Metal / Folk, Pays-Bas) est sorti hier sur New Era Productions. Il est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. Met Straffe Schreden
02. Blazer Van Kemperberg
03. Droefgeestig Geblaat
04. Blauwzwarte Bosrand In Zuivere Vrieskou
05. Ruraal Metaal
06. Armzalige Strooptocht
07. De Zwarte Boer
08. Wilde Dakhaasjager

»
(Lien direct)
VÉR (Death Metal, Hongrie) sortira son premier album intitulé A Féreg Pusztulása le 3 décembre prochain via Me Saco Un Ojo Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Paranoia" à découvrir ci-dessous :

01. A Féreg
02. ⁠⁠Anyaméh
03. ⁠⁠Élőholt
04. A Gép
05. ⁠⁠Paranoia
06. ⁠⁠Elvermelés
07. A Féreg Pusztulása
08. Szörnyek

»
(Lien direct)
DEVOUR (Slam/Brutal Death Metal, Paris) a annoncé la sortie de son prochain album Ravenous pour le 4 janvier 2027. Ce sera via Amputated Vein Records. Tracklist :

01 - The Awakening
02 - The Scourge Of Ignorance
03 - Devoured By An Ageless Greed
04 - Tormented By The Unnamed
05 - The Decay Of Sanity
06 - Abysmal Gluttony
07 - Abominable Depravity Within
08 - Oniric Salvation
Thrasho AxGxB + Lestat
3 Octobre 2026

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