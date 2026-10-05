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Les news du 5 Octobre 2026

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(Lien direct)
WAYLANDER (Black Folk, Irlande) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Mac Tíre: Son Of The Land qui sortira le 6 novembre via Rockshots Records. "Hy Brasil (Isle Of Mists)" se découvre ici :

»
(Lien direct)
THE ROTTENING (Death Metal, Suède) vient de terminer l'enregistrement de son premier album qui sortira début 2027 via Black Lion Records. Plus d'infos prochainement...
Thrasho Jean-Clint
5 Octobre 2026

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