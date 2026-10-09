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(Lien direct) POWER TRIP (Thrash / Crossover, USA) signe son retour après huit ans d'absence et le décès de son chanteur Riley Gale en 2020 avec la sortie sur Blue Grape Music d'un single deux titres intitulé Precinct 3. Ces deux morceaux, "Precinct 3" et "Scavenger" sont à découvrir ci-dessous :



01. Precinct 3

02. Scavenger



<a href="https://powertrip.bandcamp.com/album/precinct-3-scavenger">Precinct 3 / Scavenger de POWER TRIP</a>



Une version physique sous la forme d'un 7" limité à 1500 exemplaires sera proposée dans le cadre du prochain Record Store Day.