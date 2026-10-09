Les news du 9 Octobre 2026
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Les news du 9 Octobre 2026 Samain - Celestial Sanctuary - Power Trip - Mutation
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|CELESTIAL SANCTUARY (Death Metal, Royaume-Uni) sortira son nouvel album intitulé Cradle Of The Rotten, Shrine To Those Most Foul le 22 janvier 2027 sur Metal Blade Records. En voici un premier extrait avec le titre "Lashed By Chain" à découvrir ci-dessous :
01. Where The Blood Flows
02. Bonestorm
03. They Worm Their Way In
04. Cradle Of The Rotten
05. Shrine To Those Most Foul
06. Enter The Sanctuary
07. Lashed By Chain
08. A Dogged Act
09. Subhuman Scum
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|POWER TRIP (Thrash / Crossover, USA) signe son retour après huit ans d'absence et le décès de son chanteur Riley Gale en 2020 avec la sortie sur Blue Grape Music d'un single deux titres intitulé Precinct 3. Ces deux morceaux, "Precinct 3" et "Scavenger" sont à découvrir ci-dessous :
01. Precinct 3
02. Scavenger
Une version physique sous la forme d'un 7" limité à 1500 exemplaires sera proposée dans le cadre du prochain Record Store Day.
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|Intitulé Esoteric Order Of Debauchery, le premier album de MUTATION (Death Metal, Suède) vient tout juste de sortir sur Hells Headbangers Records. Il est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Dead Gods Exhumation Trance
02. Occultation Of The Ephemeral Light
03. Pestilent Whore
04. Metamorphosis (Beyond The Flesh)
05. Sepulchral Possession
06. Stygian Spheres
07. Necromantical Holocaust
08. Esoteric Order Of Debauchery
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