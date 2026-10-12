Les news du 12 Octobre 2026
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Les news du 12 Octobre 2026 Gorgatron - Mannveira - Memoriam
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|GORGATRON (Death Metal, Etats-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Turmoil qui sortira le 10 décembre via Time To Kill Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Recalling Of Errors
2. Turmoil
3. Lucid Misery
4. Cleansed
5. Infinite Collapse
6. Fastidious
7. Contrived Interloper
8. Irrelevance
9. World Denied
10. Tithes To An Alter
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|MANNVEIRA (Black Metal, Islande) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Vesöld qui sortira le 16 octobre via Dark Descent Records. "Bölvunin" se découvre ici :
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|MEMORIAM (Death Metal, Royaume-Uni) a dévoilé le premier extrait de son nouvel et ultime album intitulé Endgame qui sortira le 29 janvier prochain via Reaper Entertainment."Nothing More To Say" s'écoute ici :
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