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Les news du 12 Octobre 2026

News
Les news du 12 Octobre 2026 Gorgatron - Mannveira - Memoriam
»
(Lien direct)
GORGATRON (Death Metal, Etats-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Turmoil qui sortira le 10 décembre via Time To Kill Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Recalling Of Errors
2. Turmoil
3. Lucid Misery
4. Cleansed
5. Infinite Collapse
6. Fastidious
7. Contrived Interloper
8. Irrelevance
9. World Denied
10. Tithes To An Alter

»
(Lien direct)
MANNVEIRA (Black Metal, Islande) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Vesöld qui sortira le 16 octobre via Dark Descent Records. "Bölvunin" se découvre ici :

»
(Lien direct)
MEMORIAM (Death Metal, Royaume-Uni) a dévoilé le premier extrait de son nouvel et ultime album intitulé Endgame qui sortira le 29 janvier prochain via Reaper Entertainment."Nothing More To Say" s'écoute ici :
Thrasho Jean-Clint
12 Octobre 2026

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