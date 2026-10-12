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(Lien direct) GORGATRON (Death Metal, Etats-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Turmoil qui sortira le 10 décembre via Time To Kill Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Recalling Of Errors

2. Turmoil

3. Lucid Misery

4. Cleansed

5. Infinite Collapse

6. Fastidious

7. Contrived Interloper

8. Irrelevance

9. World Denied

10. Tithes To An Alter



<a href="https://gorgatron.bandcamp.com/album/turmoil">Turmoil de Gorgatron</a>