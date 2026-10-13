SEQUESTRUM (Death Metal, Danemark) et TORTURE RACK (Death Metal, USA) sortiront le 26 octobre prochain un split éponyme via Extremely Rotten Productions. En voici deux extraits avec les titres "Embalmed With Adipocere Molasses" et "Massive Cranial Crunch" à découvrir ci-dessous :
Sequestrum
01. Acid Bath Purification
02. Gore Gash
03. Entangled In Innards (Interlude)
04. Gyrations Of Mutilation
05. Embalmed With Adipocere Molasses
06. Plasmatic And Malodorous Quest For Purulent Supremacy
Toujours dans le cadre de la journée des peuples autochtones, le groupe PAN-AMERIKAN NATIVE FRONT (Black Metall, USA) a sorti hier via Profound Lore Records un nouvel EP intitulé Howling Piercing Darkness. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Salón De Las Columnas
02. Outbreak At The Summit Of Mixton
03. Echoes Of Acrimonious Vengeance
04. El Nuevo Orden Del Macehualtin
TZOMPANTLI (Death / Doom, USA) a sorti hier via 20 Buck Spin un nouvel EP intitulé Temilotzin. Paru à l'occasion de la journée des peuples autochtones de 2026, ce EP présente le pendant folklorique de la formation californienne avec trois nouveaux titres à découvrir ci-dessous :
Par Deathrash.
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Par Jean-Clint
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Par Sosthène
Par Lestat
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