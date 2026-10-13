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(Lien direct) SEQUESTRUM (Death Metal, Danemark) et TORTURE RACK (Death Metal, USA) sortiront le 26 octobre prochain un split éponyme via Extremely Rotten Productions. En voici deux extraits avec les titres "Embalmed With Adipocere Molasses" et "Massive Cranial Crunch" à découvrir ci-dessous :



Sequestrum

01. Acid Bath Purification

02. Gore Gash

03. Entangled In Innards (Interlude)

04. Gyrations Of Mutilation

05. Embalmed With Adipocere Molasses

06. Plasmatic And Malodorous Quest For Purulent Supremacy



Torture Rack

07. Intro

08. Massive Cranial Crunch

09. Severed Cunt

10. Cemetery Cross

11. Armored Blasphemer



<a href="https://sequestrum-torture-rack.bandcamp.com/album/split">Split de SEQUESTRUM / TORTURE RACK</a>