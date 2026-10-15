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Les news du 15 Octobre 2026
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Les news du 15 Octobre 2026 Deliquesce - Obsidian Church - Embraced By Darkness - Sanctuarium - Sundowner - Cerebral Curse - Gorgatron - Amthrÿa - Beenkerver - Alma - Erase This Earth - Overture - Limbes - Celestial Scourge - Mannkvern - Fleshback - Nordjevel
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|DELIQUESCE (Brutal Death, Australie) a partagé le morceau "Spineless (Dis)play" tiré de son nouvel EP Dis)harmony à paraître le 24 novembre chez Vicious Instinct Records. Tracklist :
1. Mechanical (Dis)harmony
2. Grievous Extortion
3. Entombed in Resin
4. Incredulous Disposal
5. Unleashed the Cryptids
6. Spineless (Dis)play
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|OBSIDIAN CHURCH (Epic Doom Metal, Italie) a publié le titre "Specter of Despair" extrait de son nouvel album Stonebound dont la sortie est programmée pour le 20 novembre via Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Fallen [6:25]
2. The Great Circle of Summoning [8:59]
3. Specter of Despair [4:50]
4. Soul Enchantment [5:57]
5. Witching Hour [6:06]
6. De Occvlta Philosophia [4:37]
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|SANCTUARIUM (Death Metal, Espagne) sortira son nouveau disque Impetuous Behest For Detestable Expulsion le 4 décembre sur Impetuous Behest for Detestable Expulsion. Tracklist :
1) Intro
2) Pendulous Lacerations
3) Derisive Penitance for Scornful Contempt
4. Revealed Denigration
5) Impetuous Behest For Detestable Expulsion
6) Outro
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|SUNDOWNER (Sludge/Stoner, Australie) sort aujourd'hui son nouvel opus Cesspool chez Disdain Records. Tracklist :
1. The Deep
2. Golden Skinned Gods
3. Grave Wax
4. Intoxication Blues
5. Bleach Sniffer
6. 7 Shades of Shit
7. Complete and Utter Ruin
8. Unwilling Subjects
9. Water Torture
10. Pond Scum
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|CEREBRAL CURSE (Death/Doom, Espagne) propose en écoute à cette adresse le morceau "Mangled Cranial Liquefaction" figurant sur son premier longue-durée Abominant Incarnations of Sepulchral Depths qui sort le 13 novembre via Rotted Life Records (CD & LP) et Night Terrors Records (K7). Tracklist :
1. Abominant Incarnations of Sepulchral Depths [11:00]
2. Mangled Cranial Liquefaction [11:10]
3. Degradation Towards Corporeal Dissolution [17:35]
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|GORGATRON (Death Metal, USA) sortira son nouvel album Turmoil le 11 décembre sur Time To Kill Records. Tracklist :
01. Recalling Of Errors
02. Turmoil
03. Lucid Misery
04. Cleansed
05. Infinite Collapse
06. Fastidious
07. Contrived Interloper
08. Irrevelance
09. World Denied
10. Tithes To An Alter
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|AMTHRŸA (Black Metal, Italie/Suisse) a sorti son nouvel album Onnen sur Ad Noctem Records. Tracklist :
01 Chinmoku no Jinja
02 Jusō
03 Shudan Bōrei
04 Crawling Grudge
05 Shin'en
06 Void’s Undertow
07 Lay of Ruin
08 Onnen
09 Onnen no Ōkotoba
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|Le one-man band BEENKERVER (Black Metal, Pays-Bas) sortira son nouveau disque Doodlot le 6 novembre chez Vendetta Records. Tracklist :
01 Creatuur
02 Faux Crescere
03 Ontgeesting
04 Radeloos
05 Doodlot
06 Nalatenschap
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|ALMA (Hardcore, Tours) a dévoilé le morceau "Leave Behind" tiré de son nouvel EP Chosen to Divide qui sort lundi 19 octobre. Tracklist :
1. Chosen to Divide
2. Leave Behind
3. Raging Dog
4. Eternal Quest
5. No Warning Sign
6. The Great Escape
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|ERASE THIS EARTH (Death Metal, Finlande) sort aujourd'hui son nouvel EP Horrors Unearthed via Inverse Records. Tracklist :
01. Impending Doom
02. Fault Lines
03. The Walls Are Alive
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|OVERTURE (Heavy Metal, Suède) a posté le morceau-titre de son nouvel EP The Final Straw prévu le 20 novembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. The Final Straw [4:46]
2. Fading Away [4:02]
3. Lonely Awake [3:55]
4. Break On Me [5:29]
5. Escape [5:02]
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|Le one-man band LIMBES (Atmospheric Black Metal, Paris) sortira son nouvel opus Litanies le 15 janvier chez Frozen Records. Deux singles précèderont la sortie, " À l'offensive des offensés" le 13 novembre puis "Des ronces au poing" le 11 décembre.Tracklist :
01. Pour qu'éclate la nuit
02. À l'offensive des offensés
03. Des ronces au poing
04. Rampant sous l'ostensoir
05. Le Repos ne m'appartient pas
06. Bleu d'incendie
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|CELESTIAL SCOURGE (Brutal Technical Death Metal, Norvège) a mis en ligne le morceau "Spherical Aberrations" avec en invité Devin Swank de Sanguisugabogg. Celui-ci est extrait de son nouvel album Exomia à venir le 20 novembre via Time To Kill Records. Tracklist :
1. Welcoming the Wretched
2. Foreseen Systematic Malfunctions
3. The Merciless Conflagration
4. Enshrined in Putrefying Flesh
5. Nebulous Malediction
6. Spherical Aberrations (feat. Devin Swank of Sanguisugabogg)
7. Colossal Maleficent Solar Winds
8. Exomia I
9. Exomia II (The Evacuation)
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|Le one-man band MANNKVERN (Black Metal, Norvège/Pologne) a signé sur Wormholedeath pour la sortie le 4 décembre de son premier long-format The Harlot's Wake. Tracklist :
1. Woe Betide You
2. The Former Things Have Passed Away
3. Tempelets Barn
4. Masochistic Displeasure
5. Avgrunn
6. The Harlot's Wake
7. Send Your Sons to Bury Your Daughters
8. The Crystal Palace (Forlorn cover)
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|FLESHBACK (Old School Death Metal avec Cris Martinez de VOMEPOTRO et 3RD WAR COLLAPSE, Brésil) a mis en ligne son premier clip intitulé "Horror Of Being Dead".
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|NORDJEVEL (Trve Norwegian Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Damnous qui sortira le 11 décembre via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. O’Silent Hell
2. Funeral Prayer
3. Unbound In Death
4. Gospel Of Wounds
5. Damnous
6. Violence Is Wisdom
7. Avgrunnsnatt
8. Starving Worms
9. Final Flesh
10. Pits Of The Cold Beyond
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